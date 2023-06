Κοινωνία

Διακίνηση μεταναστών: Επεισοδιακή σύλληψη 29χρονου

Επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει. Πώς τον συνέλαβαν οι Αστυνομικοί.

Συνελήφθη 29χρονος άντρας για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών χθες τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε, στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του κόμβου Κερδυλλίων.



Ο 29χρονος προκειμένου να αποφύγει επικείμενο έλεγχο, αρχικά ανέπτυξε ταχύτητα και στη συνέχεια το ακινητοποίησε προσπαθώντας να διαφύγει πεζός. Άμεσα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, παρά την αντίσταση που προέβαλε.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, μετέφερε τέσσερα άτομα που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από αστυνομικούς του τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

