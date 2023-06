Κόσμος

Τουρκία - Σισμέκ: Η οικονομία θα επιστρέψει στο πεδίο του ορθολογισμού

Τι δήλωσε ο Μεχμέτ Σιμσέκ κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης-παραλαβής του υπουργείου.

Ο νεοδιορισθείς Τούρκος υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ δήλωσε σήμερα πως η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή παρά να επιστρέψει στο «πεδίο του ορθολογισμού» για να εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα στην οικονομία.

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν διόρισε τον Σιμσέκ χθες, Σάββατο, στο υπουργικό συμβούλιό του για να αντιμετωπίσει την κρίση του κόστους ζωής και άλλα ζητήματα, σε μια σαφή ένδειξη πως η νεοεκλεγείσα κυβέρνησή του θα επιστρέψει σε περισσότερο ορθόδοξες οικονομικές πολιτικές.

Κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής του υπουργείου, ο Σιμσέκ δήλωσε πως ο κύριος στόχος της νέας κυβέρνησης θα είναι να αυξήσει την κοινωνική πρόνοια.

«Διαφάνεια, συνέπεια, προβλεψιμότητα και συμμόρφωση προς τις διεθνείς προδιαγραφές θα είναι οι βασικές αρχές μας για την επίτευξη αυτού του στόχου», υπογράμμισε ο Σιμσέκ.

«Η Τουρκία δεν έχει άλλη επιλογή παρά να επιστρέψει στο πεδίο του ορθολογισμού. Μια τουρκική οικονομία βασισμένη σε κανόνες και προβλέψιμη θα είναι το κλειδή για να επιτευχθεί η επιθυμητή ευημερία».

Η μακροοικονομική σταθερότητα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων παγκόσμιων προκλήσεων και γεωπολιτικών εντάσεων θα αποτελέσει προτεραιότητα, δήλωσε.

«Η καθιέρωση δημοσιονομικής πειθαρχίας και η εξασφάλιση σταθερότητας των τιμών για βιώσιμη υψηλή ανάπτυξη θα είναι οι κύριοι στόχοι μας», πρόσθεσε.

Ο Σιμσέκ, για τον οποίο το Ρόιτερς αναφέρει πως έχαιρε εκτίμησης στις αγορές όταν είχε υπηρετήσει ως υπουργός Οικονομικών και μετά ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από το 2009 ως το 2018, δήλωσε πως η μείωση του αυξανόμενου πληθωρισμού σε μονοψήφια ποσοστά θα είναι άλλη μια προτεραιότητα.

«Είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας να μειώσουμε τον πληθωρισμό σε μονοψήφιους αριθμούς και πάλι μεσοπρόθεσμα, να αυξήσουμε την προβλεψιμότητα σε όλους τους τομείς και να επιταχύνουμε το διαρθρωτικό μετασχηματισμό που θα μειώσει το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών», υπογράμμισε.

