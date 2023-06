Κοινωνία

Τροχαίο: Ανατροπή οχήματος έξω από την Κόρινθο - Νεκρός ο οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, το μεσημέρι της Δευτέρας, στον επαρχιακό δρόμο Σπαθοβουνιου- Αρχαίων Κλεωνών.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι της Δευτέρας, στον επαρχιακό δρόμο Σπαθοβουνιου- Αρχαίων Κλεωνών στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο οδηγός, για άγνωστη αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με συνέπεια αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο, ενώ η γυναίκα συνοδηγός δεν τραυματίστηκε.

Το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου διενεργεί προανάκριση.

