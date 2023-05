Αχαΐα

Πάτρα: Νεκρός σε τροχαίο 30χρονος, πατέρας ενός παιδιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλη μία τραγωδία "γράφτηκε" στην άσφαλτο με θύμα έναν νεαρό μοτοσικλετιστή.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας πάνω από το Ολύμπιο Θεραπευτήριο στην Πάτρα.

Όλα συνέβησαν όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε 30χρονος, πατέρας ενός μικρού παιδιού σύμφωνα με πληροφορίες, πηγαίνοντας στη δουλειά του, επιχείρησε να κάνει προσπέραση στην κάθοδο της οδού, όταν για άγνωστο λόγο έπεσε με ταχύτητα στο πίσω μέρους του μεγάλου οχήματος.

Ο άτυχος δικυκλιστής χτύπησε με σφοδρότητα στο κεφάλι με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία, ενώ η μηχανή εκσφενδονίστηκε σε παρακείμενο οικόπεδο.

Στο σημείο βρέθηκαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας ενώ έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας διενεργεί η τροχαία Πατρών

Πηγή: thebest.gr





Ιταλία: Γενέθλια σε σκάφος μετατράπηκαν σε τραγωδία

Κρήτη: Θρήνος για τον 16χρονο που σκοτώθηκε από φρέζα (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Απόστολος Τσιτσιπάς: ο Στέφανος είναι πολύ ευαίσθητος, δεν μίλησε άσχημα στην μητέρα του (βίντεο)