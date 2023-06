Κοινωνία

Πανελλαδικές - ΓΕΛ: Τα θέματα σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

Με την εξέτασή τους σε τρία μαθήματα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, «άνοιξαν» τη δεύτερη εβδομάδα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάστηκαν στα Αρχαία Ελληνικά, οι υποψήφιοι των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στα Μαθηματικά και οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού των Σπουδών Υγείας στη Βιολογία.

Επιπλέον, αύριο, Τετάρτη 7 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα αρχίσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 8 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Την Παρασκευή 9 Ιουνίου, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Τέλος, το Σάββατο 10 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα: Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών.

Τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά

Τα θέματα στα Μαθηματικά

Τα θέματα στη Βιολογία

