Οικονομία

Μύκονος: Νέα “λουκέτα” σε νυχτερινά μαγαζιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα δύο περιπτώσεις φοροδιαφυγής στην Μύκονο εντόπισε το ραντάρ της ΑΑΔΕ. Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν.

Ακόμα δύο περιπτώσεις φοροδιαφυγής στην Μύκονο εντόπισε το ραντάρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μετά το λουκέτο σε γνωστό νυχτερινό club restaurant, η συντονισμένη έφοδος των ελεγκτών της ΑΑΔΕ στο νησί των ανέμων βρήκε ακόμα δύο επιχειρήσεις, οι οποίες διαπιστώθηκε ότι είναι… αμελείς στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Συγκεκριμένα:

Γνωστό νυχτερινό κέντρο (strip club) δεν είχε διαβιβάσει στο e-send 266 παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις), καθαρής αξίας 15.000 ευρώ.

Καφέ εστιατόριο στη χώρα δεν είχε διαβιβάσει 141 αποδείξεις, καθαρής αξίας 2.750 ευρώ.

Σε αμφότερες τις επιχειρήσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, καθώς και λουκέτο 48 ωρών.

Ταυτόχρονα, οι ελεγκτές κάνουν φύλλο και φτερό τα βιβλία των επιχειρήσεων, ώστε να δουν εάν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις στην φετινή ή και σε παλαιότερες χρήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στο Πόρτο Γερμενό

Αγία Νάπα: Κύπριοι κρατούνται για τον ξυλοδαρμό Τουρκοκύπριας

Αθήνα: “Τουρίστες” έκλεβαν τουρίστες στο ιστορικό κέντρο