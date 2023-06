Life

Μύκονος: Το πάρτι σε βίλα, τα ναρκωτικά και η σύλληψη γνωστού επιχειρηματία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξέφρενο πριβέ πάρτι στην Μύκονο. Χειροπέδες στον διοργανωτή και εννέα εργαζόμενους. Τα ναρκωτικά και τα βραχιολάκια των καλεσμένων.

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη στη Μύκονο για παράνομη διεξαγωγή πάρτι σε πολυτελή βίλα στην περιοχή Φανάρι.

Παράλληλα, μετά από έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί, κατέσχεσαν συνολικά 21 γραμμάρια κοκαϊνης και ποσότητα χασίς.

Οι αστυνομικοί της Μυκόνου εδώ και ημέρες είχαν εντοπίσει ανάρτηση στο instagram του επιχειρηματία για πάρτι το Σάββατο χωρίς να δίνει συγκεκριμένη τοποθεσία. Αμέσως ενημέρωσαν την εισαγγελία Σύρου η οποία διέταξε τη διερεύνηση του θέματος.

Το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής, με νέα ανάρτηση στο instagram του επιχειρηματία ενημερώνονταν οι ενδιαφερόμενοι ότι το πάρτι θα γίνει στην περιοχή Φανάρι χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες. Οι αστυνομικοί μετά από έρευνα το βράδυ του Σαββάτου και καθοδηγούμενοι από τη δυνατή μουσική εντόπισαν τη βίλα του επιχειρηματία όπου πραγματοποίησαν έλεγχο με αποτέλεσμα τη σύλληψη του επιχειρηματία και οκτώ εργαζομένων στη βίλα για παραβάσεις του νόμου περί λειτουργίας υπεύθυνων κέντρων διασκέδασης, ηχορύπανση, ενώ θα διερευνηθεί εάν θα του επιβληθεί κατηγορία για κατοχή ναρκωτικών.

Παράλληλα κατασχέθηκαν βραχιολάκια που φορούσαν οι «πελάτες» για να φαίνεται ότι έχουν πληρώσει την είσοδο για να βρεθούν στο πάρτι.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθησαν χθες (Κυριακή 4 Ιουνίου 2023) πρώτες πρωινές ώρες στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, δέκα ημεδαποί μετατροπή πολυτελούς κατοικίας σε υπαίθριο χώρο νυχτερινής διασκέδασης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον διοργανωτή της εκδήλωσης, τη διαχειρίστρια του χώρου-κατοικίας, το προσωπικό παροχής υπηρεσιών και ένα πελάτη, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία παραβίαση των υγειονομικών διατάξεων-προϋποθέσεων λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων-ποτών, διατάραξη κοινής ησυχίας και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων και αξιοποίησης δεδομένων διαπιστώθηκε ότι σε περιοχή της Μυκόνου πολυτελής κατοικία (βίλα) είχε μετατραπεί σε υπαίθριο κέντρο διασκέδασης, ενώ παράλληλα με αναρτήσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προσφέρονταν προσκλήσεις σε ενδιαφερομένους πελάτες.

Αφού προσδιορίστηκε το σημείο που βρισκόταν η βίλα, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικός έλεγχος, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε αφενός μεν η διεξαγωγή παράνομου πάρτι και αφετέρου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πλήρες σύστημα αναπαραγωγής-ενίσχυσης ήχου και ελέγχου φωτορυθμικών

Κοκαΐνη βάρους 21,5 γραμμαρίων

4 φιξάκια κοκαΐνης και 3 αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης, επιμελώς κρυμμένα στον υπαίθριο χώρο της βίλας, έτοιμα προς διάθεση

Ουσίες άγνωστης χημικής σύστασης βάρους 4 γραμμαρίων

Βραχιολάκια εισόδου με διακριτικά του πάρτι

Ο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου».