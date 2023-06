Life

“ΑΡΕΝΑ” στον ΑΝΤ1 για τα “άβατα” και την Αστυνομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα εκπομπή, με την Μαρία Αναστασοπούλου, φιλοξενεί πρόσωπα που μιλούν για πρώτη φορά και κάνει αποκαλύψεις που θα συζητηθούν.

-

Αυτή την Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 23:00, τα αστυνομικά «άβατα» μπαίνουν στο κέντρο της πολύπλευρης έρευνας της «Αρένας», με τη Μαρία Αναστασοπούλου.

Τι συμβαίνει στη Δυτική Αττική;

Τι δείχνει η έρευνα της εκπομπής στο Ζεφύρι;

Πώς άλλαξαν πρόσωπο τα Εξάρχεια; Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής μιλούν για την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα.

Τι ζητούν από την ΕΛΑΣ;

Μεμονωμένα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας κλονίζουν τη σχέση πολίτη - Αστυνομίας, ενώ πολλές φορές οι ένστολοι δέχονται κριτική για τον τρόπο δράσης τους.

Θύματα αστυνομικής βίας μιλούν στην «Αρένα», ενώ ο φωτορεπόρτερ Μάριος Λώλος και η ηθοποιός Λίλιαν Αρχοντή καταθέτουν τις αποκαλυπτικές μαρτυρίες τους.

Τι Αστυνομία θέλουμε;

Είμαστε πραγματικά έτοιμοι να το συζητήσουμε ως Κοινωνία;

Είναι εκπαιδευμένοι, σωστά, οι αστυνομικοί, πώς ορίζονται οι κανόνες δράσης τους;

Υπάρχουν όρια; Ποια είναι;

Είναι έτοιμη η Αστυνομία και η Πολιτεία να αντιμετωπίσει ένα νέο φαινόμενο εγκληματικότητας που γιγαντώνεται, όπως η βία ανηλίκων και οι συμμορίες;

Τι λένε θύματα συμμοριών ανηλίκων, τα οποία μιλούν στην κάμερα της εκπομπής;

Μαζί με τη Μαρία Αναστασοπούλου στην «Αρένα», θα βρίσκονται καλεσμένοι με άποψη και λόγο για να συζητήσουν και να αναδείξουν όλες τις πλευρές του θέματος.

Και οι τηλεθεατές, όμως, όχι ως απλοί παρατηρητές, αλλά ως βασικά μέλη της εκπομπής, θα συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις, μέσω live ψηφοφοριών και διαδραστικών μέσων.

«ΑΡΕΝΑ», με τη Μαρία Αναστασοπούλου, την Τετάρτη 7 Ιουνίου, ζωντανά, στις 23:00.





#Arena

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Δημοσιογραφική Ομάδα: Άρια Καλύβα, Κέλλυ Χεινοπώρου, Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Λάζος Μαντικός, Γεωργία Λαγού, Ντέμυ Ντάβαρη, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Μάκρη - Θάνατος εγκύου: ΕΔΕ για το ΕΚΑΒ και πολιτικές αντιδράσεις

Πατήσια: Ηλικιωμένη πουλούσε ναρκωτικά έξω από σχολεία (εικόνες)

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης και η ανάδρομη Αφροδίτη (βίντεο)