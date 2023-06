Πολιτική

Εκλογές - ΝΔ: το νέο προεκλογικό σποτ (βίντεο)

Πρωταγωνιστής του νέου προεκλογικού σποτ είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό μήνυμα, "Στις 21 Μαΐου έγινε το πρώτο βήμα. Όμως τίποτα δεν έχει κριθεί".

Το νέο προεκλογικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, εν όψει των δεύτερων εκλογών στις 25 Ιουνίου.

«Στις 21 Μαΐου έγινε το πρώτο βήμα. Όμως τίποτα δεν έχει κριθεί», αναφέρει ο πρόεδρος της ΝΔ στο νεότερο σποτ της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι «στις 25 Ιουνίου ζητώ ισχυρή εντολή για να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας.

Για να συνεχίσουμε όλοι μαζί σταθερά, τολμηρά, μπροστά, για την αυτοδύναμη Ελλάδα!», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Δείτε προεκλογικό σποτ της ΝΔ:

