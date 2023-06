Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων - Θεσσαλονίκη: χάρισε ζωή σε δύο συνανθρώπους μας

"Δώρο ζωής" σε δύο συνανθρώπους μας έκανε ένας 67χρονος που δυστυχώς έχασε την μάχη.

Δώρο ζωής αποτέλεσαν για έναν 67χρονο και μια επίσης 67χρονη οι νεφροί ενός 75χρονου άντρα που απεβίωσε στη Β' ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου.

Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του νοσοκομείου η λήψη των δωρηθέντων οργάνων του 75χρονου πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου με τη συνεργασία γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού της Β΄ΜΕΘ και τις χειρουργικές ομάδες λήψης των οργάνων ,από τη χειρουργική ομάδα στο Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» για τη λήψη των νεφρών και από το Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ για τη λήψη των κερατοειδών χιτώνων. Η μεταμόσχευση νεφρών σε συμβατούς λήπτες πραγματοποιήθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών σε άνδρα 67 ετών και σε γυναίκα 67 ετών αντίστοιχα, ενώ οι κερατοειδείς χιτώνες αναμένεται να μεταμοσχευτούν εντός των προσεχών ημερών.

Η διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζοντας τις ευχαριστίες τους στους οικείους του εκλιπόντος, που προχώρησαν σε μια πράξη ανθρωπισμού μέσα από τη διαδικασία της προσφοράς των οργάνων του, σημειώνει μεταξύ άλλων:

«Η συμβολή του προσωπικού των μονάδων και των χειρουργικών ομάδων λήψης των οργάνων είναι καθοριστική στην επιτυχή έκβαση της διαδικασίας δωρεάς οργάνων υπό το γενικό συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων αλλά και με την πολύτιμη συμβολή ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.Η δωρεά οργάνων απαιτεί μεγαλοψυχία και ευαισθησία που τιμά τη μνήμη του εκλιπόντος και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τους μεταμοσχευθέντες ασθενείς δίνοντας πνοή ζωής στους ίδιους και τις οικογένειες τους».

