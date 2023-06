Αθλητικά

F1 - GP Βαρκελώνης: Πρωτιά στην τηλεθέαση με νίκη του Φερστάπεν

Από υψηλές ταχύτητες και πρωτιά στην τηλεθέαση ολοκληρώθηκε το 7ο Grand Prix στην Βαρκελώνη, όπου την καρό σημαία είδε πάλι πρώτος ο Μαξ Φερστάπεν.

Το 7ο Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στην πίστα «Circuit de Barcelona» της Καταλονίας και μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 4 Ιουνίου από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, είχε νικητή, για άλλη μια φορά, τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ήταν αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής στο Μοντμελό, κατακτώντας την 5η νίκη του σε 7 αγώνες φέτος.

Η αναμέτρηση των οδηγών κέρδισε το ενδιαφέρον των φίλων της Formula 1 στην Ελλάδα, καθώς στο δυναμικό κοινό 18-54 ο αγώνας στη Βαρκελώνη κατέγραψε 21.6% και ήταν πρώτος στη ζώνη προβολής του με διαφορά 11,3 μονάδες από το δεύτερο κανάλι, ενώ και στο σύνολο κοινού ήταν πρώτος με 15,7% και 1,9 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Οι άνδρες έδειξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις μάχες των μονοθέσιων της Formula 1, με το ανδρικό κοινό ηλικίας 25-44 να χτυπάει κόκκινο με 52,9% και τους άνδρες 15-34 να φτάνουν το 42,3%. Και οι γυναίκες, όμως, είδαν Formula 1, αφού σε επιμέρους κοινό (18-24) σημείωσαν 35,5%. Επίσης, η εκπομπή «FORMULA 1 SHOW», που προηγήθηκε του αγώνα, στο δυναμικό κοινό 18-54 έφτασε το 15,5% ενώ στους άνδρες ηλικίας 25-34 έφτασε το 48% και στις γυναίκες ηλικίας 18-24 το 45,7%!

Η εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ , φιλοξένησε και μία αποκλειστική συνέντευξη του διευθύνοντα συμβούλου της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, o οποίος, μεταξύ άλλων, απαντώντας σε ερώτηση της Μαρίας Θωμά για την πιθανότητα να έχουμε Grand Prix στην Ελλάδα είπε: «Είχε γίνει μια προσέγγιση πριν από δύο χρόνια. Έκτοτε δεν είχαμε νέα. Μας ενδιαφέρει, αν πρόκειται για μία σοβαρή, δυνατή πρόταση και σε μία εμβληματική τοποθεσία, είμαστε θετικοί». Δείτε το σχετικό βίντεο ΕΔΩ

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 7ο GRAND PRIX ΤΗΣ FORMULA 1 ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Ο Ολλανδός πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, ολοκλήρωσε το ισπανικό Grand Prix έχοντας πετύχει το απόλυτο: Ταχύτερος σε ελεύθερες δοκιμές, κατατακτήριες δοκιμές και αγώνα και ταχύτερο γύρο αγώνα. Πήρε τους 26 βαθμούς και έφυγε, ενώ ήταν η 3η φορά στην καριέρα του που πετυχαίνει κάτι ανάλογο.





Πίσω από τον Φερστάπεν δόθηκε μάχη για τις άλλες δύο θέσεις στο βάθρο. Μία μάχη, που έχασε η Ferrari και η Aston Martin και κέρδισε η Mercedes. Οι αναβαθμισμένες W14 στα χέρια των Χάμιλτον και Ράσελ ήταν ανταγωνιστικές, ευγενικές με τα ελαστικά και γρήγορες σε καμπές και ευθείες. Έτσι, ο Χάμιλτον που εκκινούσε 4ος (μετά την ποινή του Γκασλί), παρά το χτύπημα του Νόρις στην εκκίνηση, κατάφερε να περάσει τον Σάινθ και να ανέβει 2ος.

Ο Ράσελ εκκινούσε 12ος, βρέθηκε στον… παράδρομο, στην πρώτη στροφή κέρδισε κάποιες θέσεις και στη συνέχεια προσπερνώντας έφτασε 3ος. Για να το πετύχει αυτό, πέρασε, μεταξύ άλλων, τις Aston Martin και τη Ferrari του Σάινθ. Ήταν σαφές από τον ρυθμό του ότι η Mercedes είχε την ταχύτητα να ακολουθήσει το Φερστάπεν από κοντά. Βέβαια, με τη διαφορά να έχει ανοίξει από νωρίς κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πόσο πίεζε ο Ολλανδός τη Red Bull. Στον αντίποδα, ο Πέρεζ περιορίστηκε στην 4η θέση πίσω από τις Mercedes. Ο Μεξικάνος, που εκκινούσε 11ος , έδωσε μάχες και έκανε προσπεράσματα αλλά δεν μπόρεσε να πλησιάσει τις Mercedes.

Η στρατηγική έπαιξε κυρίαρχο ρόλο με τους περισσότερους οδηγούς να πραγματοποιούν 2 αλλαγές. Μόνο οι οδηγοί της Ηaas έκαναν 3 αλλαγές. Έγιναν πολλά προσπεράσματα και δόθηκαν άπειρες μάχες για θέση. Χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς και οι 3 διαθέσιμες γόμες με τη C1 να καλύπτει το 41,6% των αναγκών, τη C2 το 30.6% και τη C3 το 27.9%. Λόγω της συννεφιάς η θερμοκρασία του οδοστρώματος ήταν χαμηλότερη (30οC), με αποτέλεσμα η φθορά των ελαστικών να είναι μικρότερη του αναμενόμενου. Με τους 33 βαθμούς (2η και 3η θέση) η Mercedes πέρασε στη 2η θέση των κατασκευαστών μπροστά από την Aston Martin. Η Red Bull έχει έναν βαθμό παραπάνω από το άθροισμα των δυο. Στο πρωτάθλημα οδηγών, αντίστοιχα, ο Φερστάπεν διεύρυνε τη διαφορά του από τον Πέρεζ στους 53 βαθμούς.

Η τελική κατάταξη του 7ου Grand Prix στη Βαρκελώνη έχει ως εξής:

Δείτε τις δηλώσεις και τους πανηγυρισμούς των Φερστάπεν, Χάμιλτον και Ράσελ μετά το τέλος του αγώνα εδώ:

https://www.antenna.gr/watch/1642932/oi-diloseis-ton-verstappen-hamilton-russell

https://www.antenna.gr/watch/1642935/oi-panigyrismoi-ton-verstappen-hamilton-russell

Οι οδηγοί δίνουν επόμενο ραντεβού στον Καναδά, την Κυριακή 18 Ιουνίου στις 21:00, για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων που θα μεταδοθεί αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Μη χάσετε στιγμή!

