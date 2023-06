Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: παιδί έπεσε από μπαλκόνι

Το αγόρι, μετά την πτώση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Συναγερμός σήμανε σε χωριό της ενδοχώρας όταν ένα παιδί έπεσε από μπαλκόνι και τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν γύρω στις 5 το απόγευμα, στο Τυμπάκι, όταν ένα αγοράκι 10 χρονών την ώρα που έπαιζε στο μπαλκόνι του σπιτιού του στο 3ο όροφο υποχώρησε το κάγκελο και βρέθηκε στο έδαφος.

Αμέσως έγινε αντιληπτό από τους γείτονες που ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Εκεί δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.

Πηγή: cretapost.gr

