Ελληνοτουρκικά σύνορα: η ΕΥΠ εξάρθρωσε πολυμελές κύκλωμα διακίνησης μεταναστών

Οι αρχές συνέλαβαν εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία στην Ευρώπη.

(εικόνα αρχείου)

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που διακινούσε παράτυπους μετανάστες από την Τουρκία στο νησί της Κω για τη μετέπειτα μεταφορά τους στην ενδοχώρα προκειμένου να προωθηθούν σε ευρωπαϊκές χώρες, εξάρθρωσε η λιμενική αρχή του νησιού, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από την ΕΥΠ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 7 αλλοδαποί διακινητές, ενώ εντοπίστηκαν 10 παράτυποι μετανάστες που νωρίτερα αποβιβάστηκαν στην παραθαλάσσια περιοχή «ΨΑΛΙΔΙ» της Κω με πνευστή λέμβο και μεταφέρθηκαν με φορτηγό όχημα σε χώρο που θα παρέμεναν μέχρι να μεταφερθούν στην ενδοχώρα.

Η πρώτη ομάδα των πέντε ατόμων υπό τη συνοδεία δύο αλλοδαπών ηλικίας 23 και 67 ετών αντίστοιχα που φέρονται ως διακινητές, εντοπίστηκαν στον λιμένα του Μαστιχαρίου της Κω με σκοπό την προώθηση τους στη νήσο Κάλυμνο. Επίσης μία δεύτερη ομάδα άλλων πέντε ατόμων εντοπίστηκε σε παράπηγμα κοντά σε ιδιωτικό συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή «ΠΥΛΙ» της Κω. Στο ίδιο σημείο συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί ηλικίας 40, 31, 26, 29 και 30 ετών, που φέρονται ως διακινητές.

Με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ), της Ε.Υ.Π. και των στελεχών του Γραφείου Ασφαλείας του Λιμεναρχείου Κω, διερευνήθηκε ο τρόπος δράσης των ανωτέρω συλληφθέντων.

Κύριος οργανωτής της εγκληματικής ομάδας είναι αλλοδαπό άτομο που διαμένει στην Τουρκία, ωστόσο είχε στρατολογήσει τους ανωτέρω επτά συλληφθέντες με σκοπό την παραλαβή από το σημείο εισόδου στην Ελληνική επικράτεια, την απόκρυψη αυτών και εν συνεχεία την περαιτέρω προώθηση στην ενδοχώρα.

