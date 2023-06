Κοινωνία

Πανελλαδικές: Πλαστές βεβαιώσεις σε αθλητές για ευνοϊκή μοριοδότηση

Πόσα χρήματα έδινε κάθε ένδιαφερόμενος στα μέλη του κυκλώματος, για να πάρει την "μαιμού" βεβαιωση και να ευνοηθεί ο υποψήφιος έναντι άλλων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις,

Εξιχνιάστηκε, από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οργανωμένη εγκληματική δράση πλαστογράφησης βεβαιώσεων αθλητικών διακρίσεων και χρήσης αυτών για ευεργετική μοριοδότηση υποψήφιων στις πανελλήνιες εξετάσεις καθώς και για αναβάθμιση προπονητικής βαθμίδας.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ατόμων, 47, 49, 39, 48 και 53 ετών, κατά περίπτωση για πλαστογραφία μετά χρήσεως, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατά συναυτουργία, τετελεσμένες και σε απόπειρα και κατ' εξακολούθηση.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Μετά από πολύμηνη και επισταμένη έρευνα ανωτέρω υπηρεσίας, προέκυψε ότι οι πρώτοι τρεις κατηγορούμενοι εκμεταλλευόμενοι την κατά περίπτωση ιδιότητά τους στο χώρο πολεμικής τέχνης, προσέγγιζαν γονείς, τα ανήλικα τέκνα των οποίων φοιτούσαν σε σχετικές σχολές και τους υπόσχονταν ότι έναντι χρηματικού αντιτίμου (3500 έως 7000 ευρώ) ο 47χρονος θα προέβαινε στην κατάρτιση πλαστογραφημένων φύλλων αγώνα, στα οποία οι ανήλικοι θα αναγράφονταν ψευδώς σε προνομιούχα θέση κατάταξης.

Στη συνέχεια, εκδίδονταν αντίστοιχες βεβαιώσεις από την Ομοσπονδία, τις οποίες θα παραλάμβαναν οι γονείς και ακολούθως θα τις κατέθεταν στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου οι ανήλικοι-αθλητές να λάβουν ευεργετική μοριοδότηση για τις πανελλήνιες εξετάσεις στις οποίες θα συμμετείχαν.

Όσον αφορά τους ρόλους που κατείχαν οι κατηγορούμενοι, ο 47χρονος, εκμεταλλευόμενος τη θέση ευθύνης που κατείχε στην Ομοσπονδία, συνέτασσε τα πλαστά φύλλα αγώνα, ενώ ο 49χρονος και ο 39χρονος, ως προπονητές-ιδιοκτήτες σχολών λειτουργούσαν ως μεσάζοντες μεταξύ των γονέων και του 47χρονου. Επιπρόσθετα, οι έτεροι δύο κατηγορούμενοι (48 και 53 ετών), γονείς ανήλικης μαθήτριας, προέβησαν στην κατάθεση πλαστής βεβαίωσης στην αρμόδια υπηρεσία για να λάβει η ανήλικη ευεργετική μοριοδότηση.

Όπως μέχρι στιγμής έχει εξακριβωθεί, έχουν πλαστογραφηθεί 18 φύλλα αγώνα, τα οποία αφορούν 30 μαθητές/αθλητές και 4 προπονητές που συμμετείχαν ως αθλητές με κίνητρο την αναβάθμιση της προπονητικής τους βαθμίδας.

Σημειώνεται ότι σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν επετεύχθη ο επιδιωκόμενος σκοπός, καθώς τα ευεργετήματα αφορούν μαθητές που συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023 το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την εμπλοκή τους και σε άλλες περιπτώσεις συνεχίζεται».

