Τουρκία: ανήλικος φυλακίστηκε γιατί “έκανε Χίτλερ” τον Ερντογάν (εικόνες)

Που και πως εντοπίστηκε ο μαθητής λυκείου, ο οποίος πλήρωσε με την ελευθερία του, την τόλμη να ζωγραφίσει πάνω σε αφίσα με το πρόσωπο του Τούρκου Προέδρου.

Ένας 16χρονος από τη Μερσίνα της νότιας Τουρκίας συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή επειδή ζωγράφισε «χιτλερικό» μουστάκι σε προεκλογική αφίσα του προέδρου Ερντογάν, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες Cumhuriyet και BirGun, καθώς και τον τηλεοπτικό σταθμό Halk TV, ο μαθητής λυκείου κατηγορήθηκε ότι «ζωγράφισε με στυλό το μουστάκι του Χίτλερ και έγραψε προσβλητικά σχόλια» σε αφίσα με το πρόσωπο του τούρκου προέδρου, η οποία είχε αναρτηθεί κοντά στο σπίτι του.

Η αστυνομία εξέτασε βίντεο από κάμερες παρακολούθησης και ταυτοποίησε τον δράστη, τον οποίο συνέλαβε στο σπίτι του, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Κατά την ανάκριση «παραδέχτηκε ότι ζωγράφισε το μουστάκι, αλλά αρνήθηκε πως έγραψε σχόλια».

Ο 16χρονος οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα, κατηγορήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες για «προσβολή του προέδρου» και κρατείται σε φυλακές ανηλίκων στην Ταρσό, μετέδωσε το Halk TV.

Η «προσβολή του προέδρου» είναι μια από τις κατηγορίες που απαγγέλλονται συχνότερα στην Τουρκία, αφού το 2022 καταγράφηκαν 16.753 υποθέσεις, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο 69χρονος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξασφάλισε μια νέα πενταετή θητεία στην προεδρία της Τουρκίας, επικρατώντας στον δεύτερο γύρο των εκλογών του υποψηφίου της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

