Αθλητικά

Αλ Ιτιχάντ: Διεκδικεί Καντέ μετά τον Μπενζεμά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα «βήμα» πριν από την απόκτηση του διεθνή μέσου της Τσέλσι είναι η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

-

Η Αλ Ιτιχάντ, σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας, είναι οριστικά ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η ομάδα της Τζέντα πάντως θέλει να συνεχίσει τις εντυπωσιακές μεταγραφές και κινείται για την απόκτηση και του Ενγκολό Καντέ!

Ο Γάλλος διεθνής μέσος μένει ελεύθερος στο τέλος του μήνα από την Τσέλσι και αντιπροσωπεία της Αλ Ιτιχάντ ταξίδεψε στο Λονδίνο και συναντήθηκε με τον ατζέντη του, καταθέτοντας μια τεράστια πρόταση.

Συγκεκριμένα οι Σαουδάραβες προσφέρουν 100 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση στον 31χρονο άσο, για τριετές συμβόλαιο, καθώς και μπόνους από τα δικαιώματα της εικόνας του και εμπορικές συμφωνίες για να τον δελεάσουν να φορέσει τη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Μάκρη: Πέθανε 19χρονη έγκυος - Περίμενε ασθενοφόρο επί ώρες

“Το Πρωινό” - Φλωρινιώτης: η κόρη του, η αποκάλυψη για τον θάνατο του και ο Άγιος Νικόλαος (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Απόσυρση της έφεσης και “τέλος” στις Πανελλήνιες