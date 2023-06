Κόσμος

Σολτς για Μεταναστευτικό: Δεν μπορούμε να αφήσουμε Ελλάδα και Ιταλία μόνες τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και τα δημοσιονομικά.

-

O Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, επ' ευκαιρία της σημερινής του συνάντησης με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, στην Ρώμη, παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στην εφημερίδα του Μιλάνου «Corriere della Sera», στην οποία αναφέρεται στο μεταναστευτικό, στη δημοσιονομική σταθερότητα και στις κύριες προκλήσεις διεθνούς πολιτικής.

Με αναφορά στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε: «Πρώτα απ΄όλα, η Ιταλία, η Ελλάδα και οι άλλες μεσογειακές χώρες αντιμετωπίζουν μια τεράστια πρόκληση, διότι ο αριθμός προσφύγων που φτάνουν στα σύνορά τους παρουσιάζει αύξηση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ιταλία και τις άλλες χώρες μόνες τους, αλλά πρέπει να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση με βάση την αλληλεγγύη και το αίσθημα ευθύνης. Η Γερμανία, από την μεριά της, πλήττεται ιδιαίτερα από την δευτερογενή μετανάστευση. Το περασμένο έτος πάνω από ένα εκατομμύριο άνδρες και γυναίκες, προερχόμενοι από την Ουκρανία, βρήκαν προστασία στην χώρα μας και, παράλληλα, άλλες 230.000 πρόσφυγες προερχόμενοι από άλλες χώρες, ήρθαν στην Γερμανία, παρότι δεν έχουμε εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Για το λόγο αυτό, έχουμε ανάγκη από μια αλληλέγγυα κατανομή, με αίσθημα ευθύνης και γνώσεις από μέρους των κρατών-μελών της ΕΕ. Χρειαζόμαστε και σεβασμό των διάφορων κανόνων που αφορούν όποιον ζητά προστασία, με αναφορά στις διαδικασίες παροχής ασύλου και ένταξης στις χώρες της Ένωσης».

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε: «Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος αυτός. Ένα είναι σαφές: ο πρόεδρος Πούτιν έχει τη δυνατότητα να τον τερματίσει αμέσως, αποσύροντας τις δυνάμεις του και παύοντας τις εχθροπραξίες. Μετά από αυτό θα μπορούσαν να ακολουθήσουν συνομιλίες για μια δίκαιη ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπως προτείνει εδώ και καιρό το Κίεβο. Αλλά η Ρωσία δεν μετακινείται από τα ιμπεριαλιστικά της αιτήματα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε την Ουκρανία ακόμη για πολύ καιρό».

Σε σχέση με την κρατική στήριξη των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε ότι «οι αποφάσεις της γερμανικής κυβέρνησης εντάσσονται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που και άλλες χώρες αναλαμβάνουν υπέρ της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας τους» και ότι «υπάρχει συναίνεση σχετικά με το ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις κρατικές βοήθειες πρέπει να γίνει ακόμη πιο ευέλικτη και λειτουργική».

Με αναφορά, τέλος, στα δημοσιονομικά, ο Όλαφ Σολτς δήλωσε στην «Corriere della Sera» ότι «χρειάζεται δημοσιονομική σταθερότητα, ξεκάθαροι κανόνες οι οποίοι να τυχαίνουν σεβασμού και ένα κοινό, διαφανές πλαίσιο», αλλά ότι «δεν θέλουμε να οδηγήσουμε μεμονωμένες χώρες σε ένα πλαίσιο λιτότητας».

Ειδήσεις σήμερα:

Βρέφος πέθανε στο αυτοκίνητο - Το ξέχασε ο πατέρας του και πήγε για δουλειά

“Το Πρωινό”: “Ο Γιάννης Φλωρινιώτης θα φύγει σαν βασιλιάς με το κοστούμι που ήθελε” (βίντεο)

Κορυδαλλός - Διπλή εκτέλεση: Ο “Ράμπο”, ο γαμπρός και το “συμβόλαιο” με τα δύο καλάσνικοφ