Εκλογές - Ντιμπέιτ: Οι έξι θεματικές και οι δύο αλλαγές σε σχέση το προηγούμενο

"Κλείδωσαν" οι όροι του ντιμπέιτ. Τι αποφάσισε η Διακομματική Επιτροπή.

Τη δυνατότητα να θέσουν στους πολιτικούς αρχηγούς διευκρινιστική ερώτηση και μία ερώτηση ελεύθερης θεματολογίας θα έχουν οι δημοσιογράφοι που θα συμμετάσχουν στο debate που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουνίου.

Η Διακομματική Επιτροπή που συνεδρίασε σήμερα για να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες της τηλεοπτικής αναμέτρησης των αρχηγών των πέντε κοινοβουλευτικών κομμάτων, έκανε ομόφωνα δεκτές τις προτάσεις των δημοσιογράφων, όπως κατατέθηκαν από τον Γιώργο Κουβαρά που συμμετείχε στη σύσκεψη ως εκπρόσωπός τους.

Συμφωνήθηκε, συγκεκριμένα, να δοθεί η δυνατότητα στον κάθε δημοσιογράφο να θέσει μία επιπλέον διευκρινιστική ερώτηση προς έναν πολιτικό αρχηγό εντός της θεματολογίας που συζητείται κάθε φορά. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας θα υποβάλει μία ερώτηση ελεύθερης θεματολογίας προς έναν πολιτικό αρχηγό. Η σειρά των ερωτώντων θα καθοριστεί κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργήσουν οι συμμετέχοντες δημοσιογράφοι.

Υπενθυμίζεται ότι οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

1η: Οικονομία - Ανάπτυξη - Απασχόληση

2η: Εξωτερική Πολιτική - 'Αμυνα

3η: Κράτος - Θεσμοί - Διαφάνεια

4η: Υγεία - Παιδεία - Κοινωνικό Κράτος

5η: Περιβάλλον - Ενέργεια

6η: Νέα Γενιά

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι αρχηγοί των κομμάτων θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε σύντομη καταληκτική τοποθέτηση.

