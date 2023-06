Κόσμος

Ισραήλ: Πολύνεκρη σύγκρουση μεταξύ αντίπαλων συμμοριών

Η Κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες επικρίσεις, για την εγκληματικότητα σε περιοχές του Ισραήλ όπου κυριαρχεί η αραβική μειονότητα.

Πέντε άνδρες σκοτώθηκαν σήμερα από πυροβολισμούς σε προάστιο της Ναζαρέτ, σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν οι επικρίσεις για την αποτυχία της κυβέρνησης Νετανιάχου να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα σε περιοχές του Ισραήλ όπου κυριαρχεί η αραβική μειονότητα.

Σύμφωνα με τον Ερυθρό Άστρο του Δαβίδ (σ.σ. τον αντίστοιχο Ερυθρό Σταυρό στο Ισραήλ), οι πέντε άνδρες υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγο μετά τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της που αναζητούν τους δράστες της επίθεσης, υπογραμμίζοντας πως θεωρεί ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται ένα αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις φλόγες μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς.

Λίγες ώρες νωρίτερα, σε ένα άλλο προάστιο της Ναζαρέτ, ένας 30χρονος και ένα τρίχρονο κοριτσάκι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς.

Οι δείκτες της εγκληματικότητας σε αραβικές κοινότητες στο Ισραήλ είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο στην υπόλοιπη επικράτεια.

Σύμφωνα με στοιχεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Abraham Initiatives, από την αρχή του έτους, 97 μέλη της αραβικής μειονότητας στο Ισραήλ έπεσαν θύματα της αυξανόμενης εγκληματικότητας. Εξ αυτών, 42 ήταν κάτω των 30 ετών.

«Συγκλονισμένος» από το στυγερό έγκλημα δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο δύο άραβες βουλευτές της αντιπολίτευσης κάλεσαν να αποπέμψει τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

