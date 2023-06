Κόσμος

ΗΠΑ - Τραμπ: Η διεφθαρμένη κυβέρνηση Μπάιντεν μου άσκησε δίωξη για την υπόθεση των απορρήτων

Σε βίντεο που ανέβασε στο Truth Social, ο μεγιστάνας διατράνωσε την «αθωότητά του».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που έχει δημιουργήσει ότι οι δικαστικές αρχές ενημέρωσαν τους δικηγόρους του πως τού ασκείται δίωξη για παράνομο χειρισμό απορρήτων εγγράφων που του προσάπτεται στο τέλος της θητείας του.

«Η διεφθαρμένη κυβέρνηση Μπάιντεν ενημέρωσε τους δικηγόρους μου πως μου ασκήθηκε δίωξη, κατά τα φαινόμενα για την απάτη με τα κουτιά», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος, που ονειρεύεται να «ανακαταλάβει» τον Λευκό Οίκο το 2024. Πρόσθεσε πως κλήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μαϊάμι την Τρίτη (13η Ιουνίου).

Δεν παρουσίασε κάποιο τεκμήριο για τον ισχυρισμό αυτό, πάντως πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς επιβεβαίωσε την πληροφορία, εξηγώντας πως ο κ. Τραμπ αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες για παράνομη κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων και παρακώλυση της δικαιοσύνης. Σε βίντεο που ανέβασε αργότερα στην πλατφόρμα, ο μεγιστάνας διατράνωσε την «αθωότητά του».

Τον Αύγουστο του 2022, η ομοσπονδιακή αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση περίπου 13.000 εγγράφων στο οίκημα του κ. Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο (Παλμ Μπιτς, Φλόριντα). Περίπου τα 100 ήταν διαβαθμισμένα, μολονότι δικηγόρος του είχε διαβεβαιώσει πως όλα τα απόρρητα είχαν ήδη επιστραφεί. Ο πρώην πρόεδρος έχει δικαιολογηθεί για το ότι κράτησε τα έγγραφα διαβεβαιώνοντας πως τα αποχαρακτήρισε όταν κατείχε ακόμα το αξίωμα. Δεν παρουσίασε καμιά απόδειξη γι’ αυτό· οι δικηγόροι του δεν έχουν προβάλει τέτοιον ισχυρισμό.

Ο υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ώστε να είναι υποψήφιος του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2024 αντιμετωπίζει εξάλλου αρκετούς ακόμη πονοκεφάλους με τη δικαιοσύνη, ιδίως έρευνα για τις προσπάθειες του ιδίου και συμμάχων του να ανατρέψουν το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, όταν ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Είναι άλλωστε ο πρώτος –πρώην ή νυν– πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που είδε να του ασκείται ποινική δίωξη, για υπόθεση παραχάραξης εγγράφων της επιχείρησής του, που συνδεόταν με την καταβολή χρημάτων σε πρώην ηθοποιό πορνογραφικών ταινιών προκειμένου να εξαγοραστεί η σιωπή της για παλιότερες συνευρέσεις τους, ενόψει των εκλογών του 2016, τις οποίες κέρδισε.

