Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Αιγίου: Ξυλοδαρμός γιατρών από ασθενή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τη μανία του δεν γλίτωσαν δύο γιατροί αλλά και άλλοι ασθενείς που έτυχε να είναι παρόντες.

-

Σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστές ασθενή και γιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων, σημειώθηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου.

Ο ασθενής προσήλθε στο Νοσοκομείο σε κατάσταση αλλοφροσύνης και επιθετικότητας και από τη μανία του δεν γλίτωσαν δύο γιατροί αλλά και άλλοι ασθενείς που έτυχε να είναι παρόντες.

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρξε τραυματισμός ενός τραυματιοφορέα που έσπασε το χέρι του εν ώρα συμπλοκής και κλήθηκε να παρέμβει η Αστυνομία. Μόνο που την επόμενη ημέρα, συγγενείς του συλληφθέντα πήγαν και πάλι στο Νοσοκομείο με απειλητικές διαθέσεις, γιατί έμπλεξε με την αστυνομία ο συγγενής τους (!).

Για το περιστατικό η Διοίκηση του Νοσοκομείου εξέδωσε ανακοίνωση:

«Με αφορμή πρόσφατο επεισόδιο που έλαβε χώρα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) , η Διοίκηση του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ο.Μ Αιγίου καταδικάζει απερίφραστα για μια ακόμη φορά κάθε μορφή βίας εναντίον του προσωπικού, το οποίο διαχρονικά υπερβάλλει εαυτόν προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Αυτονόητη είναι η πραγματοποίηση όλων των νόμιμων ενεργειών για το συγκεκριμένο επεισόδιο»

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές - ΕΠΑΛ: Εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας

Αθήνα: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή