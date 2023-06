Πολιτισμός

Γιάννης Φλωρινιώτης: Με χειροκροτήματα και το “πειράζει που είμαι μεγάλη φίρμα” η κηδεία (εικόνες)

Απέραντη θλίψη στην κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή. Συντρετριμμένα τα παιδιά του που του είχαν ετοιμάσει έναν μεγαλοπρεπέστατο αποχαιρετισμό εξίσου λαμπερό με τη ζωή του.

Σε κλίμα απέραντης θλίψης τελέστηκε η κηδεία του Γιάννη Φλωρινιώτη, του αγαπημένου τραγουδιστή που έφυγε την περασμένη Τρίτη (9.6.2023) από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών στο νοσοκομείο «Σωτηρία» από καρδιακή ανακοπή ενώ νοσηλευόταν με βαρύτατο πνευμονικό εμφύσημα.

Η κηδεία του Γιάννη Φλωρινιώτη πραγματοποιείεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά απέναντι από το λιμάνι. Η ταφή του θα γίνει στο νεκροταφείο του Σχιστού.

Η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι του Γιάννη Φλωρινιώτη είναι στην εκκλησία για να πουν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Μάλιστα, όταν έφτασε το φέρετρο, ο κόσμος χειροκρότησε ενώ έπαιζε και το τραγούδι του Γιάννη Φλωρινιώτη «Πειράζει που είμαι φίρμα».

