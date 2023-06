Υγεία - Περιβάλλον

Δάγκωμα οχιάς - Εθελόντρια: Ήμουν 8 μέρες κλινικά νεκρή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εθελόντρια που έδωσε μάχη για να κρατηθεί μετά από δάγκωμα οχιάς μιλάει για την περιπέτεια της και συγκλονίζει...

-

«Ήμουν κλινικά νεκρή για 8 ημέρες. Ευτυχώς είμαι καλά πια και επέστρεψα στο σπίτι μου», λέει για την περιπέτειά της η Κωνσταντία Ουγγαρίδου, η εθελόντρια που επιχείρησε να απομακρύνει μια οχιά από σχολείο της Θεσσαλονίκης αλλά το φίδι την τσίμπησε, με αποτέλεσμα να βρεθεί με αναφυλακτικό σοκ στη ΜΕΘ, όπου έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή .

Το περιστατικό συνέβη σε σχολικό συγκρότημα στην οδό Γιαννιτσών, όταν επιστάτης εντόπισε ένα φίδι στο ισόγειο του κτιρίου, την ώρα λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου. Αμέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, που με τη σειρά της έδωσε το τηλέφωνο δύο «ερπετολόγων» και στο σημείο έφτασε πρώτη η εθελόντρια της οργάνωσης «Δράση για την Άγρια Ζωή», η 39χρονη, η οποία έπιασε με γάντι το φίδι, για να το βάλει σε κλουβί-τσάντα μεταφοράς, ωστόσο, αυτό τη δάγκωσε.

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία. Μετά από μέρες νοσηλείας τελικά η Κωνσταντία -η οποία είναι μητέρα ενός παιδιού- κατάφερε και διέφυγε τον κίνδυνο και πλέον βρίσκεται στο σπίτι της. Μάλιστα, η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook ανέβασε ένα βίντεο ευχαριστώντας τους διαδικτυακούς φίλους της για τη συμπαράσταση τους καθ’ όλο το διάστημα νοσηλείας της.

«Ήμουν κλινικά νεκρή για 8 ημέρες, ευτυχώς είμαι καλά πια και επέστρεψα στο σπίτι μου. Τα φίδια είναι χρήσιμα και απαραίτητα για το οικοσύστημα. Σίγουρα αυτό που συνέβη δε θα με σταματήσει από τη δράση μου ως εθελόντρια όπου χρειαστεί. Όμως γνωρίζοντας πλέον ότι είμαι αλλεργική στα ερπετά δεν θα ασχοληθώ ποτέ ξανά. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως πάνω από όλα είναι η υγεία και οι άνθρωποί σου, η οικογένειά σου, οι φίλοι σου και ο ίδιος σου ο εαυτός. Όλοι ανησύχησαν το κατανοώ και εγώ φοβήθηκα πολύ», λέει στο GRTimes και σημειώνει ότι σε λίγο καιρό θα είναι και πάλι έτοιμη να συνεχίσει τις δράσεις της ως εθελόντρια.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Λάρισα: Νεκρή νεαρή συνεπιβάτης μηχανής (εικόνες)

Εκλογές: Κυρανάκης, Θεοχαρόπουλος και Δουδωνής για την Υγεία και την απλή αναλογική (βίντεο)

Αθήνα: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)