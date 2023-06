Υγεία - Περιβάλλον

ΕΣΥ: Μαρτυρίες από νησιά για τις τραγικές ελλείψεις και ουρές για χειρουργεία στην Αττική (βίντεο)

Ανθρώπινες ζωές χάνονται συχνά, λόγω των ελλείψεων, σε πολλά νησιά. Εν τω μεταξύ, στην Αττική, αυξάνονται πάλι τα ράντζα στις εφημερίες και οι ασθενείς σε αναμονή για επέμβαση.

Δύο βίντεο με την αλγεινή καθημερινότητα στις δομές υγείας τόσο στην νησιωτική Ελλάδα, όσο και σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, παρουσιάστηκαν την Παρασκευή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Στο ρεπορτάζ της Λίλιαν Τσουρλή, για τις ελλείψεις του ΕΣΥ στην νησιωτική Ελλάδα, παρουσιάστηκαν ντοκουμέντα από την Κάρπαθο, με ασθενή να σφαδάζει και να πρέπει να περιμένει σε αυτήν την κατάσταση, καθώς το μοναδικό ασθενοφόρο ήταν σε άλλο περιστατικό και τελικώς έφθασε μετά από δύο ώρες.

Άλλος κάτοικος του νησιού, αναφέρει στον ΑΝΤ1 ότι για την αδελφή του, που υπέστη εγκεφαλικό, χρειάστηκε αεροδιακομιδή με ελικόπτερο, που έγινε τρεις ημέρες μετά από το επεισόδιο!

Στην Κάλυμνο, πριν από λίγα χρόνια, οι ασθενείς μεταφέρονταν στις καρότσες, γιατί δεν υπήρχε βάρδια ασθενοφόρου το βραδύ. Ο Κώστας Στεφανίδης έχασε τον πατέρα του κατά την μεταφορά του πάνω στην καρότσα του δικού του αυτοκινήτου, αφού χάθηκε πολύτιμος χρόνος.

Παρότι από εκείνη την τραγική μέρα έγιναν προσλήψεις στο ΕΚΑΒ, στο νησί υπάρχει ακόμη μόνο ένα ασθενοφόρο για 18.000 μονίμους κάτοικους και επιπλέον χιλιάδες τουρίστες την θερινή περίοδο.

Μάλιστα, οι κάτοικοι της Καλύμνου δημιούργησαν σχολή διασωστών, ώστε να σώσουν τους συνανθρώπους τους, όπως προσπάθησαν να κάνουν προσφάτως εθελοντές διασώστες στην Χαλκιδική, όπου τουρίστρια κατέληξε, περιμένοντας για 1,5 ώρα το ασθενοφόρο.

Στην πλειονότητα των ελληνικών νησιών οι κάτοικοι μετρούν τουλάχιστον έναν θάνατο κάθε χρόνο, διότι δεν υπάρχουν πληρώματα ασθενοφόρων ή τα οχήματα είναι μακριά από το περιστατικό ή οι γιατροί δεν επαρκούν.

Στο έτερο ρεπορτάζ, της Κατερίνας Χαραλαμπάκου αποτυπώνεται η ζοφερή πραγματικότητα για τα ράντζα στις εφημερίες νοσοκομείων στην Αττική και η λίστα αναμονής για χειρουργείο, που μεγαλώνει διαρκώς, λόγω της έλλειψης αναισθησιολόγων:

Ελλείψει αναισθησιολόγων, αλλά και νοσηλευτών, εκατοντάδες ασθενείς είναι στην αναμονή για ένα χειρουργείο. Ετσι για παράδειγμα στο Νοσοκομείο «Αττικόν» λειτουργούν μόλις οι 7 από τις 14 χειρουργικές αίθουσες, στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας οι 7 από τις 11 και στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στην Κρήτη οι 3 από τις 7, με αποτέλεσμα, να περιμένουν 1.500 ασθενείς για μια επέμβαση.

Ίδια εικόνα και στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» στην Θεσσαλονίκη, όπου πλέον γίνονται σχεδόν 6.000 χειρουργεία ετησίως, από 12.000 πριν από 3 χρόνια.

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» εξακολουθούν να περιμένουν για να χειρουργηθούν πάνω από 2.000 παιδιά και παρότι έπιασαν δουλειά 3 νέοι αναισθησιολόγοι, άλλες 4 θέσεις είναι κενές.

Συνολικά από το ΕΣΥ λείπουν σχεδόν 280 αναισθησιολόγοι. Στην Βόρεια Ελλάδα η υποστελέχωση αγγίζει το 50%.

