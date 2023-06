Life

Εύα Λονγκόρια: Γιατί απογοήτευσε τον 4χρονο γιο της

Η διάσημη ηθοποιός εξήγησε γιατί ο γιος της την επικρίνει κάθε φορά που μιλάει ισπανικά.

Ο γιος της Εύα Λονγκόρια (Eva Longoria), Σαντιάγο Ενρίκε παίρνει πολύ στα σοβαρά το να μιλάει ισπανικά!

Μιλώντας στο «The Kelly Clarkson Show» η ηθοποιός είπε ότι ο 4χρονος γιος της την επικρίνει κάθε φορά που μιλάει ισπανικά. Η Λονγκόρια αποκάλυψε ότι η «πρώτη γλώσσα του Σαντιάγο είναι τα ισπανικά» και ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να διορθώνει τη μαμά του κάθε φορά που κάνει λάθος.

«Δεν μεγάλωσα μιλώντας ισπανικά», εξήγησε η ηθοποιός. «Ζούσαμε στην Πόλη του Μεξικού και μόλις έκανα γυρίσματα στην Ισπανία. Μιλάει άπταιστα ισπανικά και με διορθώνει όλη την ώρα και το κάνει με ύφος», πρόσθεσε.

Η Λονγκόρια εξήγησε ότι ο γιος της, τής λέει: «Θεέ μου, μαμά!» όταν κάνει ένα λάθος στα ισπανικά και αστειεύτηκε ότι η απάντησή της στην απογοήτευση του Σαντιάγο είναι να του πει, «εύκολο, εύκολο!». Στη συνέχεια, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο γιος της δεν είναι λάτρης των γλωσσικών της δεξιοτήτων, καθώς είπε ότι «είναι τόσο απογοητευμένος με τα ισπανικά μου».

