“ANT1 Flashback”: Κυριακή με αγαπημένους καλλιτέχνες και τις αναμνήσεις τους (βίντεο)

Ταξίδι στο χρόνο θα κάνουν η Μαρία Ηλιάκη κι ο Νικόλας Ράπτης και αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι θα δούμε στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV.

Αυτό το Σάββατο 10 Ιουνίου και την Κυριακή 11 Ιουνίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00 το «ΑΝΤ1 FLASHBACK» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη έρχεται στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV για να μας ταξιδέψει πίσω στον τηλεοπτικό χρόνο και να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης με τον δικό τους μοναδικό τρόπο αναφωνούν… «ANT1 FLASHBACK» και μας καλούν στην παρέα τους, γιατί ήρθε η ώρα… να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί τις μοναδικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης που ζήσαμε μέσα από την ιστορία του ΑΝΤ1.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

SHOW… ΠΑΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Αυτή την Κυριακή θυμόμαστε τα καλύτερα show του ΑΝΤ1! Τραγουδιστές, ηθοποιοί αλλά και σταρ της διεθνούς show biz έχουν παρελάσει από την οθόνη του ΑΝΤ1 από την πρώτη μέρα λειτουργίας του μέσα από τα λαμπερά show του σταθμού. Πολλοί αγαπημένοι διάσημοι έχουν υπάρξει από τους καλύτερους οικοδεσπότες της ψυχαγωγίας.

Την Κυριακή 11 Ιουνίου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, η Ζέτα Μακρυπούλια, ο Μεγακλής Βιντιάδης, η Μαρία Κορινθίου, ο Γιάννης Αϊβάζης και ο Σάββας Πούμπουρας.

«ΑΝΤ1 FLASHBACK»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00 στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV έρχεται για να μας ταξιδέψει και να γεμίσει τα Σαββατοκύριακά μας με ευχάριστες στιγμές και ξεχωριστές αναμνήσεις. Είστε έτοιμοι για ένα μοναδικό ταξίδι στον τηλεοπτικό… χρόνο;

#Ant1Flashback

#MakedoniaTV

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αλέξης Σκουλίδης

Αλέξης Σκουλίδης Επιμέλεια Εκπομπής: Νανά Ηλιοπούλου

Νανά Ηλιοπούλου Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Παπαγεωργίου

