Αθλητικά

Diamond League: Ο Τεντόγλου πρώτος στο άλμα εις μήκος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα πρωτιά για τον Όλυμπιονίκη του άλματος εις ύψος στο Diamond League.

-

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος στο Diamond League του Παρισιού με άλμα στα 8,13μ. στην πέμπτη του προσπάθεια και σε μία βραδιά που δεν χρειάστηκε να πιάσει υψηλή απόδοση. Στη δεύτερη θέση με 8,11μ. βρέθηκε ο Ελβετός Σάιμον Εχάμερ και στην τρίτη με 8,09μ. ο Ινδός Μουρελί Σρεσάνκαρ.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι μπήκε στον αγώνα με άλμα στα 8,02μ., ενώ στο δεύτερο «προσγειώθηκε» στα 8,12μ. (0,1). Στην τρίτη προσπάθεια ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης σημείωσε άλμα στα 7,85μ. (-1,2), ενώ είχε ένα άκυρο στην τέταρτη, πριν γράψει το 8,13μ. στην πέμπτη που του χάρισε οριακά τη νίκη, καθώς στο τελευταίο άλμα του περιορίστηκε στα 7,98μ.

Η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την δέκατη θέση στον ακοντισμό, χωρίς να βγάλει την μεγάλη επίδοση. Η πρώτη βολή της μετρήθηκε στα 51,71μ., ενώ η δεύτερη ήταν άκυρη. Στην τρίτη βελτιώθηκε, αλλά τα 55,02μ. που έριξε, την άφησαν 10η και έχασε την ευκαιρία να συνεχίσει.

Τέλος, η Κατερίνα Στεφανίδη έμεινε στα 4,46μ. και στην όγδοη θέση στο επί κοντώ. H Ελληνίδα πρωταθλήτρια άρχισε τις προσπάθειές της από τα 4,46μ., όπου χρειάστηκε δύο άλματα για να το ξεπεράσει. Ακολούθησαν οι προσπάθειες για τα 4,61μ., χωρίς όμως να καταφέρει να καταγράψει έγκυρη επίδοση.

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο

Fitch: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒ+

Άστατος καιρός το Σάββατο με ήλιο, μπόρες και βοριάδες