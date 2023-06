Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Ένοπλοι με καλάσνικοφ έκαψαν φορτηγά σε βενζινάδικο (εικόνες)

Οι ένοπλοι αρχικά ακινητοποίησαν τον φύλακα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και η πυροσβεστική με 21 πυροσβέστες και επτά οχήματα, καθώς και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την εμπρηστική επίθεση σε βενζινάδικο τα ξημερώματα, στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις ένοπλοι ακινητοποίησαν τον φύλακα του πρατηρίου καυσίμων και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά σε δύο μεγάλες νταλίκες, που βρίσκονταν σε χώρο στάθμευσης, στην οδό Μεγαρίδος, δίπλα στο βενζινάδικο.

Τα φορτηγά – ψυγεία καταστράφηκαν ολοσχερώς. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και η πυροσβεστική με 21 πυροσβέστες και επτά οχήματα, καθώς και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι για τον εμπρησμό των φορτηγών χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί.

