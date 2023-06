Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να κλέψει το κινητό γυναίκας που έπαθε εγκεφαλικό στο δρόμο

Αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και ακινητοποίησαν τον άνδρα με καταγωγή από το Πακιστάν και τον συνέλαβαν.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια αλλοδαπή γύρω στα 50 από το Ισραήλ αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στην οδό Τσιμισκή.

Ένας επιτήδειος όμως που βρισκόταν κοντά στο σημείο, επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την αναστάτωση που επικρατούσε στο σημείο και επιχείρησε να κλέψει το κινητό της γυναίκας!

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο “Παπαγεωργίου” ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

Πηγή: thestival.gr

