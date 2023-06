Κόσμος

Σερβία: Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν κατά της βίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήταν κατά σειρά η έκτη μαζική κινητοποίηση μετά τις δυο σφαγές με 18 νεκρούς που διέπραξαν νεαροί ένοπλοι τον Μάιο.

-

Νέα διαδήλωση με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών έγινε χθες Παρασκευή το βράδυ στην πρωτεύουσα της Σερβίας.

Ήταν κατά σειρά η έκτη μαζική κινητοποίηση μετά τις δυο σφαγές με 18 νεκρούς που διέπραξαν νεαροί ένοπλοι τον Μάιο.

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν μπροστά στο κοινοβούλιο, στο κέντρο του Βελιγραδίου, κάνοντας δυο χωριστές πορείες.

Απαίτησαν να παραιτηθούν ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς και αξιωματούχοι αρμόδιοι για τη δημόσια ασφάλεια. Κατηγόρησαν τον αρχηγό του κράτους και τα εντυπωσιοθηρικά μέσα ενημέρωσης πως καλλιεργούν κλίμα μίσους και βίας.

Στην κινητοποίηση είχαν καλέσει αριστερά και φιλελεύθερα αντιπολιτευόμενα κόμματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: Συνελήφθη γιαγιά που έκοβε την περίφραξη του ΟΣΕ… για να περάσει απέναντι!

Πάτμος: Σύλληψη νεαρού για βιασμό ηλικιωμένης

Ασπρόπυργος: Ένοπλοι με καλάσνικοφ έκαψαν φορτηγά σε βενζινάδικο (εικόνες)