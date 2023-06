Πολιτική

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης έχει κρυφή ατζέντα για την Υγεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε το δίλημμα των εκλογών, απευθύνοντας κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες, από τη Μαγνησία όπου περιοδεύει.

-

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για «κρυφή ατζέντα στην υγεία» -που αποκάλυψε, όπως είπε, ο βουλευτής της ΝΔ, Σπύρος Πνευματικός- εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, από τη Νέα Ιωνία Βόλου και τον κατηγόρησε για «σχέδιο κοινωνικής λεηλασίας και διάλυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τα ιδιωτικά συμφέροντα και τα funds».

«Σχέδιο Μητσοτάκη για διάλυση του ΕΣΥ»

Ο κ. Τσίπρας έκανε εκτεταμένη αναφορά στα θέματα δημόσιας υγείας: «Την κρυφή ατζέντα Μητσοτάκη φανέρωσε ο κ. Πνευματικός, ο οποίος είπε αυτό που είχε πει παλαιότερα ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης: "θα ανατριχιάσετε με το πρόγραμμά μας για την υγεία". Τι περιλάμβανε το πρόγραμμά του; Ιδιωτικά νοσοκομεία, πιλοτικά σε τρία μεγάλα νοσοκομεία, ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών μέσω ΣΔΙΤ. Η στρατηγική επιλογή Μητσοτάκη ήταν να μην ενισχύσει την δημόσια υγεία, γι' αυτό και στην πανδημία είχαμε τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Εμείς αφήσαμε στο ΕΣΥ 108.000 γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς που τώρα μετά από τέσσερα χρόνια έχουν γίνει 84.000. Έρχεται ο κ. Πνευματικός και λέει ιδιωτικοποίηση νοσοκομείων, σχέση κόστους οφέλους και διαλογή ασθενών, αυτοί που δεν έχουν θετική πρόγνωση να μη σπαταλά το κράτος για τις θεραπείες τους. Όσοι δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν στον ιδιωτικό τομέα ας πεθάνουν. Αυτό είχαν πει και παλαιότερα στη ΝΔ, όσοι δεν μπορούν να επιβιώσουν, πεθαίνουν». Αναφέρθηκε επίσης στο ΕΚΑΒ λέγοντας ότι ζήσαμε «τρεις συνεχόμενες ημέρες με τρεις απώλειες συνανθρώπων μας γιατί δεν υπάρχει προσωπικό στο ΕΚΑΒ. Εμείς σε συνθήκες μνημονίων είχαμε κάνει 300 προσλήψεις στην τετραετία Μητσοτάκη έγιναν 560 αποχωρήσεις χωρίς καμία πρόσληψη».

Γενικεύοντας ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι «η πλήρης διάλυση του ΕΣΥ είναι επιλογή και σχέδιο του κ. Μητσοτάκη. Η Ελλάδα είναι η χώρα με την μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη για την υγεία, 35% έναντι 15% που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ. Θέλουν ένα τεράστιο χώρο κερδοσκοπίας για τα ιδιωτικά συμφέροντα στον χώρο της υγείας».

«Κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες»

Ο κ. Τσίπρας απηύθυνε ομιλία στους συγκεντρωμένους μπροστά στο μνημείο της ΕΠΟΝ, το οποίο όπως είπε θυμίζει ότι «τίποτε δεν χαρίστηκε αλλά κερδήθηκε με αγώνες» για να προσθέσει ότι «εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα δίπλα στους ανθρώπους του μόχθου».

Ακολούθως απηύθυνε κάλεσμα σε κάθε δημοκρατικό πολίτη να ενισχύσει τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «κάθε ψήφος που δεν θα πάει στον ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχύει τη ΝΔ» και έβαλε «το δίλημμα των εκλογών: Ή υπέρ της αυτοδυναμίας και της παντοδυναμίας της ΝΔ για να υλοποιήσει το σχέδιό της που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους ή υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρξει μία δύναμη που θα μπορεί να κοιτάξει τον κ. Μητσοτάκη στα μάτια και να αποτρέψει το σχέδιο κοινωνικής λεηλασίας».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα εξουσίας όχι συμπλήρωμα της ΝΔ όπως το ΚΙΝΑΛ»

Ο κ. Τσίπρας θέλησε να εμφυσήσει αισιοδοξία σε μέλη και ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να συνεχίσουν να αγωνίζονται μέχρι τις εκλογές. Είπε χαρακτηριστικά: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ώριμο τέκνο της ανάγκης, δεν είναι φωτοβολίδα, ήλθε για να μείνει για πάντα δίπλα στον λαό, στους εργαζόμενους στους ανθρώπους του μόχθου, να παλεύει για τα συμφέροντά τους. Ξέρουμε καλά ότι επιτρέπεται να πέσεις αλλά επιβάλλεται να σηκωθείς και να παλέψεις. Ξέρουμε ότι χαμένοι είναι μόνο οι αγώνες που δεν δίνονται και εμείς θα τον δώσουμε αυτό τον αγώνα με ορμή και με αποφασιστικότητα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, για να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς. Δεν θα το δώσουμε για το κομματικό μας συμφέρον, θα παλέψουμε να ανατραπούν οι συσχετισμοί της 21ης Μάη, γιατί αν επαναληφθούν θα είναι αρνητική εξέλιξη για την κοινωνία και για τη δημοκρατία. Το σχέδιό τους δεν είναι μόνο να είναι αυτοδύναμοι αλλά να είναι παντοδύναμοι, ώστε να συνεχίσουν ένα σχέδιο κοινωνικής λεηλασίας».

«Κάθε ψήφος που δεν θα πάει στον ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ψήφος που θα ευνοεί τη ΝΔ»

Συνεχίζοντας απευθύνθηκε σε όλους τους πολίτες που δεν ψήφισαν ΝΔ, το 60% του εκλογικού σώματος όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Απευθύνω κάλεσμα σε κάθε προοδευτικό πολίτη ο οποίος έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτό που έρχεται είναι δραματικό για την κοινωνία, να ενισχύσει τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί, με την ενισχυμένη αναλογική, κάθε ψήφος που δεν θα πάει στον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ψήφος που θα ευνοεί τη ΝΔ. Καλούμε λοιπόν κάθε προοδευτικό πολίτη να ενισχύσει τη μόνη εναλλακτική δύναμη, το μόνο σχέδιο απέναντι στο σχέδιο της κοινωνικής λεηλασίας, να ενισχύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε για νίκη γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν και δεν θα γίνει κόμμα συμπλήρωμα όπως το ΚΙΝΑΛ ούτε κόμμα διαμαρτυρίας αλλά κόμμα εξουσίας».

Αναφέρθηκε στην απλή αναλογική ασκώντας κριτική στα κόμματα του «προοδευτικού χώρου»: «Εγκλωβιστήκαμε σε ένα όραμα δεκαετιών για την Αριστερά, την απλή αναλογική. Αυτό ήταν το όραμά μας και θελήσαμε να το κάνουμε πράξη. Η απλή αναλογική δεν προχώρησε και ευθύνη για την ιστορική ήττα της απλής αναλογικής έχουν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις που αντί να πάρουν το χέρι που τους τείναμε για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη εκείνοι ήθελαν να κόψουν το δικό μας».

Το δίλημμα των εκλογών

Ακολούθως έβαλε το δίλημμα των εκλογών: «Τώρα ή υπέρ της ΝΔ της αυτοδυναμίας και της παντοδυναμίας ή υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρξει μία δύναμη που θα μπορεί να κοιτάξει τον κ. Μητσοτάκη στα μάτια και να αποτρέψει το σχέδιο κοινωνικής λεηλασίας».

Ακολούθως κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ψευδείς υποσχέσεις. Είπε χαρακτηριστικά: «Η προηγούμενη προεκλογική αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στο τι έγινε το 2015, λες και δεν υπήρχε πριν και μετά και καθόλου στο 2019 -2023 ή στο τι θα γίνει στη συνέχεια. Εμείς θέλουμε να επικεντρωθεί η συζήτηση στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Βλέπουμε ότι η ΝΔ έχει ένα πρόγραμμα απάτη που περιλαμβάνει πράγματα που δεν θα κάνει και δεν περιέχει πράγματα που θα κάνει. Καμία από τις υποσχέσεις της δεν περιλαμβάνεται στο μεσοπρόθεσμο που έχει καταθέσει στην ΕΕ, γιατί δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για την εφαρμογή τους, τον έχει εξαντλήσει με τα επιδόματα που ευνοούν την κερδοσκοπία των μεγάλων εταιρειών. Όλες οι υποσχέσεις του κ. Μητσοτάκη για μειώσεις φόρων και στήριξη της κοινωνίας είναι ψευδείς».

«Ζοφερή καθημερινότητα οι πλειστηριασμοί κατοικιών»

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη λεηλασία του εισοδήματος φορολογώντας τα υπερκέρδη. Μας λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν έβαλε κανέναν καινούργιο φόρο, κρύβει όμως ότι έχει βάλει 6 δισ. περισσότερους φόρους στους Έλληνες πολίτες με τους έμμεσους φόρους, με τη διατήρηση του ΦΠΑ, με τη διατήρηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Το δικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ, αυξήσεις στους μισθούς και ελέγχους στην αγορά για να αντιμετωπιστεί η αισχροκέρδεια. Θέλουμε να αποτρέψουμε την αναδιανομή εισοδήματος σε βάρος των πολλών όπως και την αναδιανομή περιουσίας μέσω των πλειστηριασμών. Οι εικόνες των εξώσεων -όπως του ηλικιωμένου στη Χαλκιδική- θα είναι καθημερινότητα τα επόμενα τέσσερα χρόνια».

«Πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή;»

Αναφέρθηκε στην κοστολόγηση των προγραμμάτων: «Μας ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης να κοστολογήσουμε τα προγράμματά μας. Του είπα πάμε να τα κοστολογήσουμε και να βγούμε μετά να τα συζητήσουμε στην τηλεόραση. Όμως το έβαλε για άλλη μία φορά στα πόδια, γιατί το πρόγραμμά του είναι ψεύτικο και απατηλό. Μιλάνε για κέρδη και ζημιές για νούμερα και δισεκατομμύρια μιλάνε για αριθμούς -μιλάνε εκείνοι που τη μία φορά άφησαν την χώρα χρεοκοπημένη με 15% έλλειμμα και την δεύτερη το 2015 με άδεια ταμεία, σε εμάς που είμαστε η μόνη κυβέρνηση που άφησε τα ταμεία γεμάτα αφού έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Αναρωτιέμαι πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή; Πόσο κοστίζει η ζωή της εγκύου ή της γυναίκας στην καρότσα που πήγε σαν το σκυλί ή του εργάτη στο Πέραμα γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι. Πόσο κοστίζει η ζωή, η αξιοπρέπεια, η ασφάλεια, η αλληλεγγύη; Αυτές είναι οι δικές μας αξίες και δεν έχουν αντίτιμο».

Έκλεισε επαναλαμβάνοντας το κάλεσμά του προς τους πολίτες «να προσέλθουν στην κάλπη κρίνοντας τα προγράμματα και τις εναλλακτικές προτάσεις διακυβέρνησης και ποιοι θα παλέψουν για άλλη μία φορά για να κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους και ποιοι θα παλέψουν για να αποτρέψουν την κοινωνική λεηλασία. Κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος, θα τον δώσουμε τον αγώνα. Πάμε δυνατά και σας ζητώ να πιστέψετε, όχι μόνο δεν θα χάσουμε την αισιοδοξία μας αλλά θα αναγεννηθούμε και θα είμαστε ισχυροί και στη κάλπη και την επόμενη ημέρα, το δίκιο είναι με το μέρος μας και όποιος έχει το δίκιο, θα νικήσει».

Φωτογραφίες: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: Συνελήφθη γιαγιά που έκοβε την περίφραξη του ΟΣΕ… για να περάσει απέναντι!

Πάτμος: Σύλληψη νεαρού για βιασμό ηλικιωμένης

Ασπρόπυργος: Ένοπλοι με καλάσνικοφ έκαψαν φορτηγά σε βενζινάδικο (εικόνες)