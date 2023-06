Κόσμος

Γαλλία - Επίθεση σε παιδική χαρά: Προφυλακίστηκε ο δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης δεν μίλησε τόσο κατά τη διάρκεια της 48ωρης αστυνομικής του κράτησης, όσο και ενώπιον των δύο ανακριτών. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των μικρών παιδιών.

-



Ο Σύρος πρόσφυγας που μαχαίρωσε έξι άτομα, ανάμεσά τους τέσσερα μικρά παιδιά, σε ένα πάρκο στην Ανεσί προφυλακίστηκε και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες μεταξύ άλλων για «απόπειρα ανθρωποκτονίας», ανακοίνωσε σήμερα η τοπική εισαγγελέας, η Λιν Μπονέ-Ματίς.

Ο Αμπνταλμασίχ Χ. «δεν θέλησε να μιλήσει», τόσο κατά τη διάρκεια της 48ωρης αστυνομικής του κράτησης, όσο και ενώπιον των δύο ανακριτών που είναι επιφορτισμένοι με την έρευνα, τόνισε η εισαγγελέας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Προς το παρόν είναι πρόωρο να αξιολογηθούν τα κίνητρά του», είπε η εισαγγελέας, επισημαίνοντας ξανά ότι δεν υπάρχει ακόμη καμία ένδειξη ότι η τρομοκρατία ήταν το κίνητρο του δράστη.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν τέσσερα πολύ μικρά παιδιά, ηλικίας 22 ως 36 μηνών. Η υγεία των τραυματίων δεν βρίσκεται πλέον σε κρίσιμη κατάσταση, είπε η Λιν Μπονέ-Ματίς, προσθέτοντας ότι τα τέσσερα παιδιά συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: Συνελήφθη γιαγιά που έκοβε την περίφραξη του ΟΣΕ… για να περάσει απέναντι!

Πάτμος: Σύλληψη νεαρού για βιασμό ηλικιωμένης

Ασπρόπυργος: Ένοπλοι με καλάσνικοφ έκαψαν φορτηγά σε βενζινάδικο (εικόνες)