Παράξενα

Κακοποίηση ζώων - Λίμνη Κερκίνη: Πυροβόλησαν και σκότωσαν τρία ελαφάκια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργή έχει προκαλέσει η είδηση για νέα περίπτωση θανάσιμου πυροβολισμού ζώων, Αυτή τη φορά νεκρά βρέθηκαν τρία ελάφια στη λίμνη Κερκίνη.

-

Αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση πως κάποιοι ασυνείδητοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τρία ελάφια στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης.

Το νεκρό ελάφι εντόπισε σε μικρή απόσταση κάτω από το Ακριτοχώρι ο φύλακας του Εθνικού Πάρκου, Αντώνης Ηλιάδης, κατά τη διάρκεια της καθημερινής περιπολίας του.

«Το ελάφι ήταν ενήλικο και πυροβολημένο με επτά σκάγια στο σώμα του. Ειδοποίησα το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου και το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και στην αυτοψία που έκαναν φάνηκε ότι στο ίδιο σημείο υπήρχαν και δύο νεκρά ελάφια, μικρότερης ηλικίας» είπε στην ΕΡΤ Σερρών ο φύλακας του Εθνικού Πάρκου, Αντώνης Ηλιάδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελάφι ήταν εκτροφής αλλά ο ιδιοκτήτης της φάρμας πριν από λίγους μήνες έφυγε από τη ζωή. Μετά τον θάνατό του, κάποιοι παραβίασαν την περίφραξη της φάρμας και ελάφια βγήκαν από αυτήν με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην περιοχή της Κερκίνης. Τρία από αυτά τα πυροβόλησαν ασυνείδητοι και έρευνες γίνονται από την Αστυνομία για τον εντοπισμό τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: Συνελήφθη γιαγιά που έκοβε την περίφραξη του ΟΣΕ… για να περάσει απέναντι!

Πάτμος: Σύλληψη νεαρού για βιασμό ηλικιωμένης

Ασπρόπυργος: Ένοπλοι με καλάσνικοφ έκαψαν φορτηγά σε βενζινάδικο (εικόνες)