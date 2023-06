Υγεία - Περιβάλλον

Καρκινοπαθείς: η Ρεγγίνα Μακέδου στον ΑΝΤ1 για τον Πνευματικό και τον Μητσοτάκη (βίντεο)

Η Ρεγγίνα Μακέδου, που δίνει μάχη με την λευχαιμία, εξέφρασε την οργή της για τις δηλώσεις του Σπύρου Πνευματικού και λίγη ώρα μετά από ανάρτηση της, της τηλεφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Ρεγγίνα Μακέδου, που δίνει μάχη με τη λευχαιμία όπως χιλιάδες άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα, είναι μια μαχήτρια της ζωής που καθημερινά δίνει ελπίδα στους καρκινοπαθείς μέσα από την δική της περιπέτεια. Κάνει τη δοκιμασία του καρκίνου… προσφορά στον συνάνθρωπο.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και στην Φωτεινή Νάσσου, στο ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου, «έχω δει πολλούς ασθενείς να είναι ένα βήμα πριν τον θάνατο και να το ξεπερνάνε. Οπότε για μένα μόνο ο Θεός ξέρει πότε θα φύγεις. Κανένας δεν μπορεί να παίζει τον Θεό».

Πριν από έναν χρόνο υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Στήθηκε μια ολόκληρη αλυσίδα αγάπης και ελπίδας. Γιατί στην ελπίδα να νικήσουν τον θάνατο βασίζονται οι πάσχοντες τις δύσκολες μέρες της θεραπείας και των χειρουργείων.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 η Ρεγγίνα Μακέδου, «Προσωπικά είχα χάσει την ελπίδα μου. Δεν την έχασαν οι γιατροί μου. Με βοήθησαν ψυχολογικά με τις γνώσεις τους με την κατάρτιση τους. Αν δεν ήταν οι γιατροί μου να πιστεύουν στις δυνατότητες τους και σε μένα δεν θα ήμουν εδώ. Πονάμε, παραμορφωνόμαστε, φτάνουμε στα όρια μας οι ασθενείς οι γιατροί θα μας πάνε παραπέρα. Την ζωή μου την χρωστάω στον δότη μου, που μου έδωσε τα κύτταρα και στους γιατρούς».

Η Ρεγγίνα Μακέδου δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει τις δηλώσεις του αποπεμφθέντα από τον εκλογικό αγώνα της ΝΔ Σπύρου Πνευματικού, ό,τι «είναι οικονομικά ασύμφορο, να ξοδεύονται λεφτά για τους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου».

Μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της σε ένα βίντεο που προκάλεσε σεβασμό και ανατριχίλα στο Πανελλήνιο. Στο βίντεο της ανάρτησης της ζήτησε την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εκείνος την κάλεσε λίγο αργότερα στο τηλέφωνο. Όπως είπε, «Ήταν πολύ ανθρώπινος, μου μιλούσε σαν φίλος, μου είπε ότι και αυτός διαφωνεί με όσα ειπώθηκαν και ότι θα κάνει τα πάντα για να έχουμε δωρεάν υγεία».

