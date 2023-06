Υγεία - Περιβάλλον

Ρεγγίνα Μακέδου: η απάντηση του Μητσοτάκη σε ανάρτηση οργής για τον Πνευματικό

H Ρεγγίνα Μακέδου αναρωτήθηκε "Ποιος αποφασίζει πόσο θα παλέψω;" και ο Κυριάκος Μητσοτάκης της απάντησε προσωπικά. Τι είπε ο Πρόεδρος της ΝΔ για τον Πνευματικό.

Με αφορμή τις δηλώσεις του αποπεμφθέντος πλέον από την εκλογική μάχη της ΝΔ Σπύρου Πνευματικού η καρκινοπαθής Ρεγγίνα Μακέδου ανέβασε στα social media βίντεο, με το οποίο καλούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να της απαντήσει «ποιος αποφασίζει πόσο θα παλέψω; Έχω- έχουμε δικαίωμα να παλεύουμε μέχρι να μας βγει η ψυχή!!!».

Η ίδια, που συχνά ανεβάζει στους λογαριασμούς της μηνύματα υποστήριξης και ενθάρρυνσης των καρκινοπαθών να συνεχίσουν τον σκληρό αγώνα που δίνουν ενάντια στην ασθένεια, εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τις δηλώσεις του κ. Πνευματικού λέγοντας:

«Ποιος θα αποφασίσει ότι μπορεί να τραβήξει τη γραμμή; Εμένα οι γιατροί μου με τραβούσαν από το θάνατο κάθε μέρα ακόμα και όταν εγώ πίστευα ότι φεύγω… Πώς λέγεται γιατρός αυτος ο «κύριος» … Τρία χρόνια παλεύω όπως χιλιάδες άλλοι… είδα ανθρώπους που όλοι πίστευαν ότι είναι τελειωμένοι να κερδίζουν!!! Ποιος αποφασίζει ποσό θα παλέψω; Έχω- έχουμε δικαίωμα να παλεύουμε μέχρι να μας βγει η ψυχή!!! Νιώθω αηδία … όχι στεναχώρια!!! Νιώθω ντροπή όχι θυμό!!! Νιώθω ότι ο ιατρικός σύλλογος πρέπει να διαγράψει τον κ. Πνευματικό γιατί προσβάλει τους γιατρούς που μας σώζουν και παλεύουν στα ίσια τον θάνατο μαζί μας !!!! Ειλικρινά περιμένω απάντηση από τον κ. Μητσοτάκη και δεν κάνω πλάκα!!! Προσβάλετε εμάς και τους ήρωες θεράποντες ιατρούς μας!!!! ».

Σε δεύτερη ανάρτησή της η κ. Μακέδου ενημέρωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε μαζί της και της τόνισε «ότι είναι κάθετα αντιθέτος σε τέτοιες δηλώσεις, ότι είδε το βίντεο μου και ότι λυπάται που τόσοι άνθρωποι με καρκίνο ένιωσαν άσχημα!».

Η δεύτερη ανάρτηση της κ. Μακέδου:

«Δεν θα το πίστευα ποτέ !!!!! Εκτός Βουλής και εκτός ψηφοδελτίου ο κ. Πνευματικός και πριν 5 λεπτά μιλούσα στο τηλέφωνο με τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος μου είπε ότι είναι κάθετα αντιθέτως σε τέτοιες δηλώσεις, ότι είδε το βίντεο μου και ότι λυπάται που τόσοι άνθρωποι με καρκίνο ένιωσαν άσχημα! Μέσω του Win Cancer έγινε η επικοινωνία και ναι είναι ένα βήμα να μας ακούν οι πολιτικοί. Μη ξεκινήστε τις πολιτικές διαμάχες δεν με αφορούν! Εύχομαι να μην υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις ξανά από πολιτικούς από κανένα κόμμα καμία παράταξη! Δεν με ενδιαφέρει το κόμμα ο καρκίνος δεν είναι πολιτική! Ευχαριστώ για την άμεση αντίδραση».

Μητσοτάκης: Δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ την πρόσβαση κάθε πολίτη στην καλύτερη θεραπεία

Ο Πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην Αιδηψό ανακοίνωσε ότι ο Σπύρος Πνευματικός τίθεται εκτός εκλογικού αγώνα (όχι από τα ψηφοδέλτια, έχουν εγκριθεί από τον Άρειο Πάγο και δεν μπορούν να αλλάξουν τώρα) κι ότι θα παραιτηθεί και θα παραδώσει την έδρα αν εκλεγεί. «Ένα πράγμα δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ: την καθολική πρόσβαση του κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως σε ποιο στάδιο βρίσκεται, στην καλύτερη θεραπεία που μπορεί να προσφέρει το ΕΣΥ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

