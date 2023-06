Οικονομία

Hellenic Train: Τα δρομολόγια της Κυριακής που θα πραγματοποιηθούν με λεωφορείο

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας για τα δρομολόγια του προαστιακού Πατρών.

Τα δρομολόγια της γραμμής Άγιος Ανδρέας - Καμίνια - Κάτω Αχαϊά - Καμίνια - Άγιος Ανδρέας του Προαστιακού Πατρών αύριο Κυριακή, θα πραγματοποιηθούν με 1 λεωφορείο της Hellenic Train ανά κατεύθυνση με όλες τις ενδιάμεσες σταθμεύσεις:

Άγιςο Ανδρέας - Καμίνια - Κάτω Αχαϊά

11350 ('Αγιος Ανδρέας - Κάτω Αχαϊα) με ώρα αναχώρησης 06:28,

11352 ('Αγιος Ανδρέας - Καμίνια) με ώρα αναχώρησης 07:32,

11354 ('Αγιος Ανδρέας - Κάτω Αχαϊα) με ώρα αναχώρησης 08:28,

11356 ('Αγιος Ανδρέας - Καμίνια) με ώρα αναχώρησης 09:32,

11358 ('Αγιος Ανδρέας - Κάτω Αχαϊα) με ώρα αναχώρησης 10:28,

12350 ('Αγιος Ανδρέας - Καμίνια) με ώρα αναχώρησης 11:32,

12352 ('Αγιος Ανδρέας - Καμίνια) με ώρα αναχώρησης 12:28,

12354 ('Αγιος Ανδρέας - Καμίνια) με ώρα αναχώρησης 13:32,

12356 ('Αγιος Ανδρέας-Κάτω Αχαϊα) με ώρα αναχώρησης 14:28

12358 ('Αγιος Ανδρέας - Καμίνια) με ώρα αναχώρησης 15:32

13350 ('Αγιος Ανδρέας - Κάτω Αχαϊα) με ώρα αναχώρησης 16:28,

13352 ('Αγιος Ανδρέας - Καμίνια) με ώρα αναχώρησης 17:32,|

Κάτω Αχαϊα - Καμίνια - Άγιος Ανδρέας

11351 (Κάτω Αχαϊα - 'Αγιος Ανδρέας) με ώρα αναχώρησης 07:00,

11353 (Καμίνια - 'Αγιος Ανδρέας) με ώρα αναχώρησης 08:04,

11355 (Κάτω Αχαϊα - 'Αγιος Ανδρέας) με ώρα αναχώρησης 09:00,

11357 (Καμίνια -'Αγιος Ανδρέας) με ώρα αναχώρησης 10:04,

11359 (Κάτω Αχαϊα -'Αγιος Ανδρέας) με ώρα αναχώρησης 11:00,

12351 (Καμίνια - 'Αγιος Ανδρέας) με ώρα αναχώρησης 12:04,

12353 (Κάτω Αχαϊα -'Αγιος Ανδρέας ) με ώρα αναχώρησης 13:00,

12355 (Καμίνια-'Αγιος Ανδρέας) με ώρα αναχώρησης 14:04,

12357 (Κάτω Αχαϊα-'Αγιος Ανδρέας) με ώρα αναχώρησης 15:00

12359 (Καμίνια- 'Αγιος Ανδρέας) με ώρα αναχώρησης 16:04,

13351 (Κάτω Αχαϊα-'Αγιος Ανδρέας) με ώρα αναχώρησης 17:00,

13353 (Καμίνια- 'Αγιος Ανδρέας) με ώρα αναχώρησης 18:04.



Αναμένονται καθυστερήσεις.

