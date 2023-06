Πολιτική

Εκλογές: Πέτσας, Καλαματιανός κα Λιακούλη για τη μειονότητα της Θράκης

Πολιτική κόντρα μεταξύ των τριών υποψηφίων για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

-

Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης «διασταύρωσαν τα ξίφη τους» τρεις υποψήφιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα».

Ακριβώς δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου το ζήτημα της μειονότητας έρχεται ξανά στην επικαιρότητα με αφορμή αποστροφή του υποψήφιου με τον ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Φίλη, αλλά και με τη χθεσινή πολυσυζητημένη επίσκεψη της Ντόρας Μπακογιάννη, της Νέας Δημοκρατίας στην Κομοτηνή.

Στη συζήτηση επίσης, έγιναν αναφορές για τα προγράμματα των κομμάτων και την εκλογική μάχη.

Στο «Στούντιο με Θέα» βρέθηκαν:

Στέλιος Πέτσας, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην ανατολική Αττική

Διονύσης Καλαματιανός υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ηλεία

Ευαγγελία Λιακουλή, υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στην Λάρισα

