Θεσσαλονίκη: Ψητοπωλείο δεν είχε κόψει δεκάδες χιλιάδες αποδείξεις

Η αξία των παραγγελιών ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Πως πιάστηκε στη «φάκα» της ΑΑΔΕ από τα στοιχεία που αποστέλλονται καθημερινά από τις πλατφόρμες delivery.

Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ χάρη στα στοιχεία που αποστέλλονται καθημερινά από τις πλατφόρμες delivery έπεσε ένα ψητοπωλείο που εντοπίστηκε να φοροδιαφεύγει στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ από τα ψηφιακά «εργαλεία» της ΑΑΔΕ διαπιστώθηκε ότι το ψητοπωλείο δεν είχε κόψει αποδείξεις για 38.305 παραγγελίες, συνολικής αξίας 370.450 ευρώ από τις 3-3-2017 έως τις 31-12-2020.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση πλήρωσε λιγότερο φόρο τουλάχιστον 85.000 ευρώ, ενώ εισέπραξε και δεν απέδωσε ΦΠΑ άνω των 70.000 ευρώ.

Στο ψητοπωλείο επιβλήθηκαν ήδη τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ τα βιβλία της επιχείρησης ελέγχονται σε βάθος, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.

