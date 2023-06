Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος μίνι μάρκετ έδιωξε οπλισμένο ληστή... με τις φωνές της

Ο ληστής πανικοβλήθηκε και τράπηκε σε φυγή.

Η αντίδραση μιας υπαλλήλου μίνι μάρκετ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν αρκετή για να διώξει τον επίδοξο ληστή που μπούκαρε στο κατάστημα με πιστόλι.

Η απόπειρα ληστείας σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα. Λίγο πριν τις 16:00, ένας άνδρας μπούκαρε στο κατάστημα κρατώντας πιστόλι και ζήτησε χρήματα.

Η υπάλληλος του καταστήματος έβαλε τις φωνές και τότε ο επίδοξος ληστής τράπηκε σε φυγή.

Πηγή: thestival.gr

