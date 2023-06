Κοινωνία

Κηφισιά: Ριφιφί σε κατάστημα συλλεκτικών νομισμάτων

Οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν ένα χρηματοκιβώτιο που είχε συλλεκτικά νομίσματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Διάρρηξη με τη μέθοδο του ριφιφί πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα συλλεκτικών νομισμάτων στην Κηφισιά.

Την κλοπή διαπίστωσαν οι υπάλληλοι του καταστήματος, το πρωί της Δευτέρας όταν προσήλθαν σε αυτό για να εργαστούν.

Οι δράστες μπήκαν πρώτα σε υπόγεια αποθήκη δίπλα στο κατάστημα. Ανοίγοντας τρύπα στη μεσοτοιχία πέρασαν στο υπόγειο του μαγαζιού από όπου άρπαξαν ένα χρηματοκιβώτιο που είχε συλλεκτικά νομίσματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

