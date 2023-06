“The 2Night Show”: Δευτέρα με “Προδότες” και ταλαντούχους καλεσμένους (εικόνες)

Life

3+1 εκλεκτοί προσκεκλημένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου υπόσχονται να κάνουν ξεχωριστό το βράδυ μας.

-

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται, για πρώτη φορά, στο «The 2Night Show» τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Ο πολύπλευρος ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης μιλάει για τη μακρόχρονη πορεία του στην υποκριτική και μοιράζεται δυνατές στιγμές της ζωής του.

Πώς βιώνει τη νέα του τηλεοπτική εμπειρία ανάμεσα σε… «Προδότες» και τι είναι αυτό που τον «ιντριγκάρει» στο πρωτότυπο παιχνίδι μυστηρίου του ΑΝΤ1;

Γιατί απέχει τα τελευταία χρόνια από τη μυθοπλασία; Για ποιο λόγο καταγράφει την καθημερινότητά του σε ημερολόγιο;

Μεταξύ άλλων, εξηγεί για ποιο λόγο είχε έρθει ως «δώρο» η παρουσίαση του «Survivor: Ελλάδα - Τουρκία» το 2006, αποκαλύπτει την άγνωστη συγγένειά του με την Τασσώ Καββαδία και ανακοινώνει τη θεατρική παράσταση «Humans», που ετοιμάζει για το φετινό καλοκαίρι.

Τέλος, πώς θα αντιδράσει όταν αντιληφθεί, ότι ένας «Προδότης» τον έχει ακολουθήσει μέχρι το στούντιο της εκπομπής;

Στην παρέα του αποψινού «The 2Night Show», έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου. Η εντυπωσιακή και ταλαντούχα τραγουδίστρια μιλάει για τις αλλαγές που έγιναν στη ζωή της τον τελευταίο χρόνο, μοιράζεται τις «εσωτερικές» της αναζητήσεις και αποκαλύπτει τον «καινούργιο» της εαυτό. Τι κατάφερε να αποκτήσει, για πρώτη φορά στα 28 της χρόνια, και πόσο επηρέασε την καθημερινότητά της;

Γιατί το τελευταίο διάστημα έπαθε… αγάπη; Από γυναίκες ή από άντρες συναδέλφους, έχει αντιμετωπίσει «θεματάκια» ανταγωνισμού στον καλλιτεχνικό χώρο; Επίσης, μοιράζεται τις σκέψεις της για τη «στροφή» που θέλει να κάνει στο ρεπερτόριό της, ανακοινώνει την καλοκαιρινή της περιοδεία και μας αποχαιρετά, πάντα με τη «δική της τρέλα», ερμηνεύοντας το νέο της νησιώτικο τραγούδι, «Πάω στο νησί να βλέπω ηλιοβασιλέματα».

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Dave in Athens. Ποιος είναι ο δημοφιλής Βραζιλιάνος, που έχει ξετρελάνει το κοινό του TikTok;

Πώς από δημοσιογράφος σε τηλεοπτικές εκπομπές για εγκλήματα, στη Βραζιλία, έγινε TikΤoker στην Ελλάδα, με όνειρο να πάρει το… λεωφορείο για Μύκονο; Με ποιο τρόπο τού έμαθε ελληνικά η Αννίτα Πάνια και γιατί έχει «έρωτα» με την Έφη Θώδη;

Ο Dave μιλάει για την εταιρεία μαγειρευτών φαγητών για σκύλους, την «WooFresh», που έχει δημιουργήσει, αλλά και για την εμφάνισή του στο «Dragons’ Den». Τέλος, προσπαθεί να «αρθρώσει» ελληνικούς γλωσσοδέτες και παροιμίες, φτιάχνει βραζιλιάνικα κοκτέιλ και μαθαίνει σάμπα στον Γρηγόρη και τη παρέα του!

