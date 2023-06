Πολιτική

Εκλογές: Κεραμέως - Καραμέρος για την μειονότητα και τις τουρκικές παρεμβάσεις (βίντεο)

Έντονη αντιπαράθεση είχαν στον τηλεοπτικό «αέρα» οι υποψήφιοι βουλευτές ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, στον απόηχο των καταγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη για υποψήφιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κλίμα έντασης κύλησε η συζήτηση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Δευτέρα, ανάμεσα στην υποψήφια βουλευτή Βόρειου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία, Νίκη Κεραμέως και τον υποψήφιο βουλευτή Ανατολικής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Καραμέρο

Η συζήτηση περιστράφηκε σε όσα ακούγονται για το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη και τις αναφορές για τουρκικές παρεμβάσεις για τις εκλογές, υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων.

Οι δύο συνομιλητές της Ρίτσας Μπιζόγλη δεν σταμάτησαν να θέτουν ερωτήματα ο ένας στον άλλον, για μια σειρά προσώπων και δηλώσεων, δίχως στα περισσότερα ωστόσο να δοθεί απάντηση. Ο Γιώργος Καραμέρος απάντησε για το άρθρο του κ. Αϋφαντή περι αποδοχής απο τον ΣΥΡΙΖΑ τουρκικών παρεμβάσεων για συγκεκριμένη υποψηφιότητα και επικαλέστηκε δηλώσεις γαλάζιων στελεχών για την μειονότητα, βάζοντας στο στόχαστρο τους Ντόρα Μπακογιάννη και Άδωνι Γεωργιάδη.

Από την πολευρά της, η Νίκη Κεραμέως επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Πρόεδρο του, λέγοντας ότι "παίζουν" με ένα εθνικό θέμα για το οποίο υπάρχει "κόκκινη εθνική γραμμή ανεξαρτήτως κομμάτων", ενώ έκλεισε την συζήτηση λέγοντας ότι επί τόσες ημέρες οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ για τους οποίους γίνεται τόσος ντόρος, δεν εχουν βγει ανοιχτά να απαντήσουν για τις αναφορές περί "τουρκικής μειονότητας" στην Θράκη.

Σημειώνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προχωρήσει σε σοβαρότατες καταγγελίες για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και τους υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες κορύφωσε χθες. Ο Αλέξης Τσίπρας πήγε σήμερα στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό και αφού εξέφρασε την ανησυχία του για στοχοποίηση και εκβιασμούς, τονίζοντας ότι «είναι πρόβα τζενεράλε για όποιον πολίτη έχει αντίθετες απόψεις στο μέλλον».

Ο Άκης Σκέρτσος επεσήμανε ότι οι δύο υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν πήραν ποτέ θέση ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ διέψευσε τα μηνύματα ούτε και ο Αλέξης Τσίπρας διέψευσε ότι είχε ενημερωθεί

