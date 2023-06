Πολιτική

Ροδόπη - ΝΔ: Υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί ακραία τουρκική προπαγάνδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Πυρά” στην Κουμουνδούρου για τις επιλογές υποψήφιων βουλευτών που μιλούν ανοιχτά για τουρκική και όχι μουσουλμανική μειονότητα εξαπολύει ο Άκης Σκέρτσος. Που και πως δόθηκε η νέα αφορμή.

Νέα επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύει η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή τις υποψηφιότητες μουσουλμάνων βουλευτών στα ψηφοδέλτια της Κουμουνδούρου, λέγοντας ότι σε αυτά περιλαμβάνονται υποψήφιοι που υιοθετούν ακραία τουρκική προπαγάνδα και μιλούν ανοιχτά για τουρκική και όχι για μουσουλμανική μειονότητα, έχοντας την ένθερμη στήριξη του τουρκικού προξενείου.

Αφορμή έδωσε ως φαίνεται η παρουσία του εκλεγμένου βουλευτή στις 21 Μαΐου και νυν υποψήφιου βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Οζγκιούρ Φερχάτ, σε εκδήλωση της παράνομης “Ένωσης Τούρκων Δασκάλων Δυτικής Θράκης”, μαζί με τον ψευδομουφτή και τον Τούρκο πρόξενο.

Η δήλωση του Άκη Σκέρτσου

«Ελπίζουμε και αναμένουμε στη σημερινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ που θα ασχοληθεί με την ανάλυση των αιτιών της εκλογικής ήττας σε όλη την επικράτεια και με τις βουλευτικές του λίστες, ο κ. Τσίπρας και τα μέλη του κόμματός του να αναλύσουν και τα αίτια της νίκης του υποψηφίου που επέλεξαν να τους εκπροσωπήσει στη Ροδόπη, κ. Οζγκιούρ.

Η επιλογή υποψηφίων που υιοθετούν την πιο ακραία τουρκική προπαγάνδα, μιλούν ανοιχτά για τουρκική και όχι μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και υποστηρίζονται εμφανώς από το τουρκικό προξενείο -όπως και ο κ. Ζεϊμπέκ που εξελέγη στην Ξάνθη- προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά για τα κριτήρια με τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα έναντι του τουρκικού αναθεωρητισμού.

Η Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρη: δεν εντάσσονται όλοι οι μειονοτικοί βουλευτές σε αυτή την κατηγορία. Η Ελλάδα και το κόμμα μας τάσσεται σταθερά υπέρ των μειονοτικών δικαιωμάτων, με ισονομία και ισοπολιτεία για όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Όμως, όπως επισημαίνει στη συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα σήμερα ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης: «κάποια κόμματα όφειλαν να είναι πολύ πιο προσεκτικά στις επιλογές τους».

Ζήτημα ανοιχτής παρέμβασης του τουρκικού προξενείου στην Κομοτηνή υπέρ του υποψηφίου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη, Φερχάτ Οζγκιούρ, θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο «Πρώτο ΘΕΜΑ», αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «Στη Ροδόπη υπήρξε όντως ανοιχτή παρέμβαση του τουρκικού προξενείου υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν γίνεται μια ξένη χώρα να παρεμβαίνει ανοιχτά υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων που αναφέρονται στο τουρκικό προξενείο κι όχι στην ελληνική συνταγματική έννομη τάξη. Είναι θέμα που πρέπει να απασχολήσει πρωτίστως το κόμμα που τον επέλεξε, καθώς καθίσταται συμμέτοχο στην ανάμειξη ενός άλλου κράτους στα εσωτερικά της Ελλάδας. Και προσοχή: Δεν μιλώ για όλους τους μειονοτικούς βουλευτές, ούτε για όλη την εθνική μουσουλμανική μειονότητα. Έχω, άλλωστε, στηρίξει τη θρησκευτική μειονότητα, στα βήματα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που έκανε πράξη την ισονομία και την ισοπολιτεία».

«Οι Έλληνες μουσουλμάνοι πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν ίσες ευκαιρίες με τους συμπολίτες τους Χριστιανούς και κάνουμε ό,τι χρειάζεται γι' αυτό. Κάποιοι, όμως, θέλουν να τους αντιμετωπίζουν ως μοχλούς για να δημιουργούν προβλήματα στην Ελλάδα. Γι' αυτό και κάποια κόμματα όφειλαν να είναι πολύ πιο προσεκτικά στις επιλογές τους» υπογραμμίζε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Ο υποψήφιος βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας και Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφέρει σε ανάρτηση του στα social media, παραθέτοντας και σχετική φωτογραφία, «Ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη Οζγκιούρ Φερχάτ παρέστη προκλητικά σε εκδήλωση της παράνομης «Ένωσης Τούρκων Δασκάλων Δυτικής Θράκης», μαζί με τον ψευδομουφτή και τον Τούρκο πρόξενο. Ποιοι παίζουν παιχνίδια με τη μειονότητα;».

Ο υποψ. βουλευτής @syriza_gr στη Ροδόπη Οζγκιούρ Φερχάτ παρέστη προκλητικά σε εκδήλωση της παράνομης «Ένωσης Τούρκων Δασκάλων Δυτικής Θράκης», μαζί με τον ψευδομουφτή και τον Τούρκο πρόξενο.



Ποιοι παίζουν παιχνίδια με τη μειονότητα;



Ως πότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να σιωπά; pic.twitter.com/dQDnTBrrIQ — Tasos Chatzivasileiou (@tasos_chatziv) June 3, 2023





Ειδήσεις σήμερα:

Ναύπλιο - Ασέλγεια: Σύλληψη ιερέα για “επαφές” με 12χρονο

Κρήτη: Έπεσε από τη σκάλα του σπιτιού του και σκοτώθηκε

Άλιμος: Βίντεο με τον εμπρησμό σε έκθεση επίπλων (ντοκουμέντο)