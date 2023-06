Παράξενα

Ουκρανός πρόσφυγας κέρδισε μια… περιουσία στο “ξυστό”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απίστευτη τύχη ενός πρόσφυγα από την Ουκρανία που άλλαξε την ζωή του... με 5 ευρώ!

-

Πήγε στο Βέλγιο αναζητώντας μια καλύτερη τύχη και αυτή που βρήκε ξεπέρασε κάθε προσδοκία του: ένας Ουκρανός πρόσφυγας κέρδισε 500.000 ευρώ παίζοντας "ξυστό".

Ο νεαρός που δραπέτευσε από τον πόλεμο που μαίνεται στην χώρα του, ζει εδώ και έναν χρόνο στις Βρυξέλλες. Στις 16 Μαΐου αγόρασε ένα "ξυστό" αξίας 5 ευρώ σε ένα βενζινάδικο.

Η κρατική αρχή τυχερών παιγνίων, η οποία δεν δημοσιεύει τα στοιχεία των παικτών, ανακοίνωσε ότι ο πρόσφυγας είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών. Όπως όλοι οι νικητές ποσών άνω των 100.000 ευρώ, προσκλήθηκε στα κεντρικά γραφεία της αρχής στις Βρυξέλλες για να του αποδοθούν τα κέρδη του.

«Τα συναισθήματά του ήταν πολύ ανάμεικτα», δήλωσε ο Τζόκε Βερμοέρε, εκπρόσωπος της κρατικής αρχής τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Η σκέψη του βρισκόταν ξεκάθαρα στην Ουκρανία και αυτήν την περίοδο είναι δύσκολο να χαρεί με όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα του. Αλλά ταυτόχρονα ήταν φυσικά πολύ χαρούμενος με την επιτυχία του και, πάνω απ' όλα, γεμάτος ελπίδα».

«Με τα χρήματα που κέρδισε, ο ίδιος σκοπεύει να κάνει κάτι για τους συμπατριώτες του και για την ανοικοδόμηση της χώρας του. Αλλά πρώτα θέλει να οργανώσει ένα πάρτι στο Βέλγιο για την οικογένεια και τους φίλους που τον φρόντισαν και τον βοήθησαν να ενταχθεί στην τοπική κοινωνία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο νεαρός βρήκε δουλειά στο Βέλγιο, αλλά «φυσικά θα προτιμούσε να επιστρέψει στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό, μόλις τελειώσει ο πόλεμος», συμπλήρωσε ο Βερμοέρε.

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: μετανάστες εγκλωβισμένοι σε νησίδα - Παιδιά και έγκυος ανάμεσά τους (βίντεο)

Ναυάγιο στην Πύλο: Απεγνωσμένοι άνθρωποι ψάχνουν για τους συγγενείς τους (βίντεο)

Ναυάγιο στην Πύλο: Συγκλονίζουν οι επιζώντες, σβήνουν οι ελπίδες για τους αγνοούμενους (εικόνες)