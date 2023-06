Κοινωνία

Η Ρούλα Πισπιρίγκου μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η 34χρονη, η οποία κατηγορείται για τους θανάτους των 3 παιδιών της.

-

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται η 34χρονη Ρούλα Πισπιρίγκου που κατηγορείται για τους θανάτους των τριών παιδιών της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», η Ρούλα Πισπιρίγκου πάσχει από αυτοάνοσο.

Η μετάβαση της στο νοσοκομείο ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Φίδι σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ προκάλεσε πανικό (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Σύνδρομο Rapunzel: 700 γραμμάρια τρίχες είχε στο στομάχι της μια 14χρονη

“The 2Night Show” - Μαρκουλάκης: η τρομάρα από τους… “Προδότες”, το θέατρο και το… ημερολόγιο του (βίντεο)