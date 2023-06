Αθλητικά

Πάλη - Βασίλης Παπαγεωργίου: Χάλκινο μετάλλιο στα Τίρανα

Ο νεαρός πρωταθλητής πραγματοποίησε συναρπαστική εμφάνιση στον «μικρό» τελικό των 55 κιλών της Ελληνορωμαϊκής.

Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U17 κατέκτησε ο Βασίλης Παπαγεωργίου. Ο νεαρός πρωταθλητής πανηγύρισε την μεγάλη επιτυχία στο κορυφαίο τουρνουά για τις συγκεκριμένες ηλικίες που διεξάγεται στα Τίρανα της Αλβανίας, καθώς πραγματοποίησε συναρπαστική εμφάνιση στον «μικρό» τελικό των 55 κιλών της Ελληνορωμαϊκής.

Έτσι, κεφαλαιοποίησε μία σπουδαία διαδρομή που ξεκίνησε από την αρχή του τουρνουά.

Ο «λύκος» αντιμετώπισε στον αγώνα του μεταλλίου τον Νορβηγό Μάριο Αντρέι Μάριουτ και βρέθηκε να χάνει 2-0. Στη συνέχεια όμως χρειάστηκε ένα επιτυχημένο challenge για να ισοφαρίσει και από την στιγμή που έριξε τον αντίπαλό του στο έδαφος έφτασε με άνεση στο 7-2. Μέχρι το τέλος δεν απειλήθηκε και κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Παπαγεωργίου πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό τουρνουά και έδειξε ότι είναι ένα από τα μεγάλα ταλέντα της ελληνικής Πάλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον μοναδικό αγώνα που δεν νίκησε στο τουρνουά ήρθε ισόπαλος 1-1.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε την προσπάθειά του με νίκη απέναντι στον Ούγγρο Μπέντε Όλαζ, ενώ στη συνέχεια επικράτησε με τεχνική υπέροχη του Αυστριακού Ντάνιελ Στρουζίνσκι. Στον προημιτελικό στάθηκε άτυχος, καθώς σε έναν οριακό αγώνα έμεινε στο 1-1 και ηττήθηκε από τον Μολδαβό Σαρμάνοφ.

Εν τω μεταξύ, ο Θανάσης Ευθυμιάδης στα ρεπεσάζ των 65 κιλών ξεπέρασε το εμπόδιο του Αλβανού Τσορντ Γκιόνι, όμως στη συνέχεια έχασε από τον Σουηδό Ρούμπεν Άρβιντ Γιόνας Στράακεβεντ και δεν μπόρεσε να φτάσει στον «μικρό» τελικό.

Στα ρεπεσάζ ο Τσινιάς

Την προσπάθεια του θα συνεχίσει στα ρεπεσάζ των 45 κιλών και ο Θανάσης Τσινιάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε από τον Αζέρο Τουράν Ντασνταμίροφ, ο οποίος στη συνέχεια έφτασε μέχρι τον τελικό. Πλέον, ο Τσινιάς θα αντιμετωπίσει τον Γεωργιανό Τζάμπα Μπολκβατζε, ενώ σε περίπτωση νίκης θα παλέψει με τον Αρμένιο Γιουρίκ Μικιταριάν στον «μικρό» τελικό.

Από εκεί και πέρα μια στιγμή αδράνειας στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου μέρους στοίχισε στον Αρίωνα Κολιτσόπουλο, ο οποίος ηττήθηκε από τον Τούρκο Σαλίχ Γιουσούφ Γιαζιτσί και έμεινε πρόωρα εκτός συνέχειας. Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης Παππάς έχασε από τον Γερμανό Όλε Στέρνινγκ.

Πρεμιέρα με τέσσερις συμμετοχές στην πάλη γυναικών U17

Την Τετάρτη (14/6), στην τρίτη ημέρα των αγώνων στη μάχη του Ευρωπαϊκού ρίχνονται τέσσερις Ελληνίδες. Στα 43 κιλά η Μαρία Λουίζα Γκίκα θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την Ρουμάνα Ντιάνα Ιουμινίτσα Βοϊτσουλέσκου, ενώ στα 57 κιλά η Γεωργία Χασαμπαλιώτη θα παλέψει στην φάση των «16» με την Μαρία Μπελιάσοβα που κατάγεται από την Ρωσία, ωστόσο οι Ρώσοι δεν αγωνίζεται υπό την σημαία της χώρας τους.

Στα 65 κιλά ο Ιωάννα Μακρυδάκη θα παίξει στα προκριματικά κόντρα στην Αναστασία Κομάναβα που επίσης έχει καταγωγή από την Ρωσία. Τέλος, στα 73 κιλά η Θεοδώρα Ραφαηλία Αργυρίου περιμένει στα προημιτελικά την αντίπαλό της που θα προκύψει από το ζευγάρι ανάμεσα στην Αλεξάντρα Στογιάνοβα από την Βουλγαρία και την Ντιάνα Τίτοβα που κατάγεται από την Ρωσία.

