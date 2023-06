Πολιτική

Εκλογές - Μειονότητα: οι νέες αποκαλύψεις για υποψήφιους βουλευτές, η Τουρκία και οι ενστάσεις (εικόνες)

Αδιάκοπη μαίνεται η αντιπαράθεση για την τουρκική παρέμβαση και τους μουσουλμάνους υποψήφιους. Τι αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για υποψήφιο βουλευτή της ΝΔ. Παρέμβαση Βενιζέλου και κόντρες στα “παράθυρα”.

Τριγμούς και έντονες αντιπαραθέσεις εξακολουθεί να προκαλεί στην πολιτική ζωή του τόπου, 11 ημέρες πριν από τις εκλογές, το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη, μετά από όσα κατήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την εμπλοκή του τουρκικού προξενείου στις εκλογές, με προώθηση υποψήφιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Την Τρίτη, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ είχαν έντονη αντιπαράθεση σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο ενημέρωσης της Κουμουνδούρου από την ΕΥΠ σχετικά με μειονοτικούς υποψήφιους βουλευτές, ανταλλάσσοντας αιχμές και «πυρά».

Για «υποκρισία Μητσοτάκη που δείχνει ότι μόνη του έγνοια είναι να εκφοβίσει Έλληνες πολίτες», κάνει λόγο την Τετάρτη ο ΣΥΡΙΖΑ, αναδεικνύοντας δηλώσεις υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ που κάνει λόγο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η Κουμουνδούρου, για «τουρκική μειονότητα».

Σε δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πόπης Τσαπανίδου, αναφέρεται: «Το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία σχετικά με τις δηλώσεις του υποψηφίου βουλευτή της ΝΔ κ. Κατραντζή σε τουρκική εφημερίδα, όπου αναφερόμενος στη Μουσουλμανική μειονότητα μιλά για Τούρκους της Δυτικής Θράκης, αποδεικνύει την απύθμενη υποκρισία της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς και γνώριζε αυτές τις δηλώσεις όταν αποφάσιζε να εντάξει για δεύτερη φορά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ τον κ. Κατραντζή. Καμιά κόκκινη εθνική γραμμή που δήθεν παραβιάστηκε από υποψήφιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι στις έγνοιες του κ. Μητσοτάκη. Η μόνη του έγνοια είναι να εκφοβίσει Έλληνες πολίτες για λίγες χιλιάδες ψήφους και να αποφευχθεί η ουσιαστική συζήτηση για το οικονομικό του πρόγραμμα και την καταστροφική διαχείριση του εθνικού συστήματος υγείας από την κυβέρνηση του. Ο κ. Μητσοτάκης μας έστειλε ένα μήνυμα για το πώς θα κυβερνήσει αύριο. Έχουμε ευθύνη και δημοκρατικό καθήκον αυτό το μήνυμα του φόβου να μην κυριαρχήσει στις 25 Ιουνίου».

Χουριέτ: ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε Τούρκους βουλευτές στα ψηφοδέλτια του

Η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Hurriyet κάνει λόγο για σκάνδαλο στην Ελλάδα λίγες ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές αναφορικά με την ένταση ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για τους υποψήφιους βουλευτές της Ροδόπης. Με τίτλο: «Σκάνδαλο στην Ελλάδα. Απειλή για την «τουρκική» μειονότητα: Αν δεν μας ψηφίσετε δεν θα έχετε υπηρεσίες» η φιλοκυβερνητική Hurriyet εξαπολύει επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα στις εκλογές της 21ης Μαΐου, εξελέγησαν 4 Τούρκοι βουλευτές από την περιοχή της Δυτικής Θράκης, οι οποίοι «ενόχλησαν» το πρώην κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα στο άρθρο γίνεται αναφορά περί «απειλών», από την Ντόρα Μπακογιάννη, αδελφή του Μητσοτάκη και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, προς τους ψηφοφόρους. Παράλληλα ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι απειλές εξαπέλυσε και ο Ακης Σκέρτσος κατά της μειονότητας για τα δικαιώματα ιθαγένειας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος -όπως γράφει το δημοσίευμα-συμπεριέλαβε Τούρκους βουλευτές στη λίστα του, συναντήθηκε με τον προσωρινό πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά. Επεσήμανε ότι οι λόγοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εθνικούς κινδύνους.

Η εφημερίδα Ακσάμ κάνει λόγο για «απειλή ψήφου στην “τουρκική μειονότητα”», γράφοντας ότι «Το κόμμα Μητσοτάκη απειλεί τους “Τούρκους της Δυτικής Θράκης” λέγοντας τους “ψήφο ή δεν υπάρχουν υπηρεσίες”. Ο εκπρόσωπος της ΝΔ Σκέρτσος, απείλησε τους Τούρκους με τα δικαιώματα υπηκοότητάς τους. Η Ντόρα Μπακογιάννη είπε “αν δεν μας δώσετε ψήφο θα κόψουμε τη βοήθεια”».



Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε μεταξύ άλλων, «λαμβάνουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους και δεν προσεγγίζουμε τόσο λεπτά και κρίσιμα ζητήματα με την απλούστευση και την επιθετικότητα που συνήθως έχει ο κομματικός λόγος και μάλιστα ο προεκλογικός. Είναι παράκληση μου εθνική να αποφεύγουμε τέτοιου είδους συζητήσεις δημόσια με τέτοιο τρόπο. (…) Έχετε ελέγξει τη συμπεριφορά την εκλογική της μειονότητας της Θράκης τα τελευταία 50 χρόνια, σε όλη τη μεταπολίτευση; Στις βουλευτικές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε θυμηθεί και έχουμε συνεκτιμήσει τι έχουν ψηφίσει κατά προτίμηση όλα αυτά τα χρόνια; Θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές εναλλαγές, παραλλαγές, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και εν πάσει περίπτωση, έχουμε αναρωτηθεί γιατί το ελληνικό κράτος εδώ και πολλές δεκαετίες μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης δέχτηκε να λειτουργεί ένα τουρκικό προξενείο εγκατεστημένο στην Κομοτηνή; Γιατί στην Κομοτηνή το τουρκικό προξενείο;»

Για το θέμα είχαν το πρωί της Τετάρτης έντονη αντιπαράθεση στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», οι υποψήφιοι βουλευτές Ζωή Ράπτη (ΝΔ), Όλγα Γεροβασίλη (ΣΥΡΙΖΑ) και Παύλος Γερουλάνος (ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής):

