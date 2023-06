Πολιτική

Εκλογές - Θράκη: Κόντρα για την ΕΥΠ, τον Τσίπρα και τις τουρκικές παρεμβάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ρόλος της ΕΥΠ, οι ισχυρισμοί της ΝΔ για “ειδοποίηση” στον Τσίπρα πριν τις εκλογές και η διάψευση του ΣΥΡΙΖΑ. Θύελλα από τις αναφορές για την δράση του τουρκικού προξενείου μέσα στην μειονότητα.

-

Διευκρινίσεις για το ζήτημα της Θράκης έδωσαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κάνοντας λόγο για διακίνηση «πολλών ψεμάτων».

Συγκεκριμένα ανέφεραν πως «δεν υπήρξε καμία πληροφόρηση προφορική ή γραπτή για το θέμα της Θράκης από την κυβέρνηση πριν τις εκλογές, όπως ψευδώς αναφέρει ο κ. Σκέρτσος και ισχυρίζεται στα ΜΜΕ», καθώς και ότι «ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε συζήτηση ή προφορική επικοινωνία με τον κ. Γεραπετρίτη ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος της ΝΔ και το γραφείο του Προέδρου για τη Θράκη».

Επίσης, οι ίδιες πηγές τόνισαν πως «μετά τις εκλογές απεστάλη από το Γραφείο του κ. Προέδρου της ΝΔ δελτίο της ΕΥΠ προς το γραφείο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με επιλεκτικές πληροφορίες για όλους τους μειονοτικούς υποψήφιους βουλευτές στη Θράκη».

Τέλος, παρέπεμψαν στις χθεσινή συνάντηση του Αλ. Τσίπρα με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, κατά την οποία υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν πρόκειται ποτέ να εργαλειοποιήσει την ΕΥΠ διαρρέοντας πληροφορίες που έχουν κοπεί και ραφτεί στα μέτρα του, όπως κάνει η Νεα Δημοκρατία για ψηφοθηρικούς λόγους».

«Δεν το κάναμε την περίοδο 2015-2019 ως κυβέρνηση και δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι σήμερα, με πληροφορίες για τις εκτεταμένες προεκλογικές επαφές στελεχών της ΝΔ με το τουρκικό προξενείο και τον ψευδομουφτή. Η αντιμετώπιση της τουρκικής επιρροής στη Θράκη δεν γίνεται επαναλαμβάνοντας τις κυπατζίδικες πρακτικές του παρελθόντος και ζητώντας πιστοποιητικά φρονημάτων και δηλώσεις μεταμέλειας, αλλά θωρακίζοντας την ισονομία και ισοπολιτεία στην περιοχή», σημείωσαν οι εν λόγω πηγές.

Κόντρα Σκέρτσου - Τσαπανίδου

«Δεν υπήρχε επικοινωνία Μητσοτάκη – Τσίπρα πριν τις εκλογές. Υπήρξε μία ενημέρωση μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου» είπε η Πόπη Τσαπανίδου, απαντώντας στον Άκη Σκέρτσο σε εκπομπή του MEGA, που συμμετείχαν.

Ο Άκης Σκέρτσος παρενέβη λέγοντας πως η ενημέρωση έγινε «δύο φορές, πριν και μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου ενημερώθηκε ο Αλέξης Τσίπρας».

Η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ρώτησε στη συνέχεια: «είναι δυνατόν να ζητάμε εν έτη 2023 δήλωση πολιτικών φρονημάτων από τους βουλευτές; Η ΝΔ τηρεί εθνικά επικίνδυνη κι ανεύθυνη στάση». Υποστήριξε πως η ΝΔ πέρασε «κόκκινες γραμμές» καθώς «από την μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα θέμα τέτοιου τύπου για την Θράκη από ελληνικό κόμμα δεν έχει ανοίξει ποτέ, την κατακρημνίσατε την κόκκινη γραμμή».

Στα ύψη η αντιπαράθεση για τη μειονότητα

Ισχυρές δονήσεις προκαλεί στην πολιτική ζωή του τόπου, το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη και όσα κατήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την εμπλοκή του τουρκικού προξενείου στις εκλογές, με προώθηση υποψήφιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε στην αντεπίθεση, συναντήθηκε με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό και έκανε λόγο «για πρακτικές στοχοποίησης και ωμού εκβιασμού».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Άκης Σκέρτσος «σήκωσε το γάντι», μιλώντας για πολιτική απρέπεια Τσίπρα, ζητώντας από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να διαψεύσει δημοσίως όσα έχουν καταγγελθεί.

Μεταξύ άλλων ο κ. Σκέρτσος έθεσε τρία ερωτήματα, τα οποία όπως είπε, παραμένουν αναπάντητα

Προς τους 2 υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ: γιατί δεν παίρνουν σαφή θέση για το αν εκπροσωπούν την μουσουλμανική ή τη δήθεν «τουρκική» μειονότητα;

Προς τον ΣΥΡΙΖΑ: αμφισβητούν τα μηνύματα που μαρτυρούν ευθεία παρέμβαση του τουρκικού προξενείου στις εσωτερικές μας υποθέσεις;

Προς τον κ. Τσίπρα: διαψεύδει ότι είχε λάβει ενημέρωση πριν τις εκλογές με υλικό που τεκμηριώνει ότι οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζονται ευθέως από το τουρκικό προξενείο;

Τα τουρκικά ΜΜΕ για τη μουσουλμανική μειονότητα

Ο τουρκικός Τύπος συνεχίζει και σήμερα να ασχολείται με το ζήτημα. Η εθνικιστική εφημερίδα «Τουργκιούν» που πρόσκειται στην κυβέρνηση στο πρωτοσέλιδό της έχει τίτλο, «Ο Μητσοτάκης πάλι είπε ανοησίες»

Αλλά και η ισλαμική εφημερίδα «Μιλάτ» η οποία επίσης πρόσκειται στην κυβέρνηση έχει τίτλο, «Η επίθεση στη “Δυτική Θράκη” είναι εθνικός κίνδυνος».

Ειδήσεις σήμερα:

Παιδόφιλος: η καταδίκη για βιασμό, η 12χρονη στον Κολωνό και η “αυτοδικία

ΑΑΔΕ - Επιστροφή φόρου: Το IBAN “στερεί” λεφτά από πολίτες και επιχειρήσεις

Κύκλωμα εκβιαστών: Συλλήψεις για “προστασία” και επιθέσεις σε καταστηματάρχες