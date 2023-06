Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη: Μεγάλη συμμετοχή στο Προεδρικό Μέγαρο

Πάνω από 150 άτομα έδωσαν αίμα στην ειδική εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο, στην οποία παρέστη και η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, η Προεδρία της Δημοκρατίας διοργάνωσε, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, εθελοντική αιμοδοσία στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου.

Στη δράση, η οποία είχε κεντρικό μήνυμα «Ζούμε επειδή ΕΣΥ προσφέρεις-Δώσε αίμα, δώσε πλάσμα, μοιράσου τη ζωή, μοιράσου συχνά», παρέστη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και συμμετείχαν περισσότεροι από 150 εθελοντές αιμοδότες από το Εθνικό Κέντρο, καθώς και από την Προεδρία της Δημοκρατίας (υπάλληλοι, εργαζόμενοι και μέλη της Προεδρικής Φρουράς).

Παρόντες ήταν, επίσης, η υπουργός Υγείας Αναστασία Κοτανίδου, ο πρόεδρος του ΕΚΕΑ Παναγιώτης Κατσίβελας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, καθώς και οι διευθυντές Αιμοδοσίας των νοσοκομείων Αττικής.

