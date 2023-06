Κοινωνία

Διπλή εκτέλεση - Κορυδαλλός: Βρέθηκε DNA των νεκρών στο όχημα με τα όπλα στον Νέο Κόσμο

Είναι σε εξέλιξη η ανάλυση γενετικού υλικού και άλλων ατόμων που έχει βρεθεί μέσα στο όχημα.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής εκτέλεσης στον Κορυδαλλό, καθώς βρέθηκε DNA των δύο θυμάτων στο όχημα με τα όπλα που είχε εντοπιστεί στην περιοχή του Νέου Κόσμου την περασμένη Πέμπτη.

Το όχημα είχε κλαπεί στις 19 Ιανουαρίου από τη Νίκαια, είχε δηλωθεί η κλοπή του και ο ιδιοκτήτης είχε αποζημιωθεί. Εντός του οχήματος είχαν βρεθεί 2 αυτόματα τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, 2 καραμπίνες, 2 αλεξίσφαιρα γιλέκα, καθώς και 1 χειροβομβίδα.

Τα καλάσνικοφ που βρέθηκαν στο κλεμμένο όχημα στο Νέο Κόσμο όπως φάνηκε από το αποτέλεσμα της βαλλιστικής δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποια έκνομη ενέργεια.

Αναμένεται το αποτέλεσμα της βαλλιστικής διαδικασίας και για τα πιστόλια ώστε να φανεί αν υπάρχει συσχέτιση του βαρέως οπλισμού που βρέθηκε στο εν λόγω όχημα με κάποιο έγκλημα στο οποίο ακόμη λείπουν απαντήσεις και έχει η ΕΛ.ΑΣ υπό διερεύνηση.

